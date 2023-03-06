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10 минут назад

Бэби-туры: зачем россиянки массово едут рожать в Латинскую Америку

Мира Маркина

В середине сентября в новостях появилась история о шести беременных россиянках, которых не хотели пускать в Аргентину: миграционная служба заподозрила их в том, что они приехали в страну не для туризма, а чтобы рожать. На фоне этого были организованы масштабные проверки и допрошены еще 350 российских женщин.

Зачем россиянки массово едут рожать в Латинскую Америку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ситуация очень распространенная. Большое количество женщин из России, действительно, едет рожать в страны Латинской Америки. Существуют даже специальные родильные туры, по которым беременные получают временное жилье, услуги переводчика, помощь с оформлением необходимых документов и выбором клиники. Как все устроено и почему россиянки едут именно в Латинскую Америку? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Чтобы не оформлять медицинскую визу, беременные женщины называют своей целью туризм, бронируют жилье и покупают обратный билет, на самом деле не планируя возвращаться.

Чаще всего роженицы на последних сроках едут в Аргентину. Основная причина — гражданство. В стране действует Jus soli — "право почвы", когда ребенок автоматически становится гражданином того государства, на территории которого он родился. Родители новорожденного по факту его рождения тоже могут получить аргентинское гражданство. В других странах нужно прожить в стране какое-то время, прежде, чем получить право на второй паспорт, поэтому привлекательнее всего для россиянок именно Аргентина, где процесс занимает всего два месяца.

Рожающие в Латинской Америке женщины объясняют свой выбор тем, что у них и у ребенка вместе с гражданством появляются дополнительные возможности, в том числе безвизовый въезд в большое количество стран.

Второй по популярности вариант для "перинатального" туризма — это Бразилия. Там также детям выдается гражданство по месту рождения, а не по гражданству родителей. Помимо Аргентины и Бразилии, в топ самых популярных направлений входят Мексика, Чили и Панама.

Сколько это стоит? Примерная стоимость родов в Аргентине — 4000 долларов — около 302 000 рублей, в Уругвае и Малайзии — около 3000 долларов (226 000 рублей). Бюджетнее всего обходятся женщинам роды в Мексике — 1500-2000 долларов (113 000 — 151 000 рублей). Некоторые, чтобы сэкономить, выбирают домашние роды, так как стоят они в два раза дешевле.

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Однако акушеры-гинекологи предупреждают, что домашние роды — это опасно для жизни. При осложнениях женщине и новорожденному не смогут оказать своевременную квалифицированную помощь и провести реанимационные мероприятия. В конце прошлого года стало известно о смерти в Мексике россиянки, которая умерла во время домашних родов. Женщине не смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

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