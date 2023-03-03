Россиянка рассказала, как китайцы портят отдых в Таиланде

Российская туристка побывала на тайском острове Пхукет и пожаловалась на массовый приезд путешественников из Китая, которые «портили все». Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Читательница портала рассказала, что успела купить тур в Таиланд по низкой цене, до «безумного наплыва» китайцев. Так, 10 дней в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись в 163 тысячи рублей на двоих. Тем не менее даты поездки совпали с периодом, когда власти Китая разрешили своим гражданам путешествовать по миру — в связи с этим, отель был перегружен отдыхающими.

«Завтрак заканчивается, не успев начаться, еда съедена за полчаса, а все, что не съели, китайцы обычно уносят с собой. Огромные очереди в ресторан — и в туалет (оно и понятно). Что радует, граждане КНР не очень жалуют пляжный отдых, 10-15 минут на пляже вечером или в пасмурную погоду для них максимум. Пляж в вашем распоряжении, чистый, красивый, находится в бухте», — описала особенности китайских туристов россиянка.

Также туристка посоветовала брать с собой в поездку наличные в валюте, не в рублях. По ее словам, если менять крупные купюры, то курс будет лучше. От российских карт UnionPay лучше отказаться, так как работают они не всегда, а лимит на снятие очень маленький.