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3 часа назад

Россиянка рассказала, как китайцы портят отдых в Таиланде

Lenta.ruиещё 1

Российская туристка побывала на тайском острове Пхукет и пожаловалась на массовый приезд путешественников из Китая, которые «портили все». Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, как китайцы портят отдых в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Читательница портала рассказала, что успела купить тур в Таиланд по низкой цене, до «безумного наплыва» китайцев. Так, 10 дней в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись в 163 тысячи рублей на двоих. Тем не менее даты поездки совпали с периодом, когда власти Китая разрешили своим гражданам путешествовать по миру — в связи с этим, отель был перегружен отдыхающими.

«Завтрак заканчивается, не успев начаться, еда съедена за полчаса, а все, что не съели, китайцы обычно уносят с собой. Огромные очереди в ресторан — и в туалет (оно и понятно). Что радует, граждане КНР не очень жалуют пляжный отдых, 10-15 минут на пляже вечером или в пасмурную погоду для них максимум. Пляж в вашем распоряжении, чистый, красивый, находится в бухте», — описала особенности китайских туристов россиянка.

Также туристка посоветовала брать с собой в поездку наличные в валюте, не в рублях. По ее словам, если менять крупные купюры, то курс будет лучше. От российских карт UnionPay лучше отказаться, так как работают они не всегда, а лимит на снятие очень маленький.

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«Кстати, не ходите в маленькие салоны массажа, а идите в нормальные спа-центры, цены практически не отличаются. Да, они могут предложить кучу других услуг, но вы скажите, что для вас — только массаж, и будете отдыхать с комфортом, а не за ширмой у дороги», — дала еще один совет путешественница.

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