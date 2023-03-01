5 странных для нас вещей, которых не стесняются немцы

В каждой стране есть свои особенности, которые бывает трудно понять туристам. И Германия – не исключение. Подробнее о странностях немцев, которых они совсем не стесняются – в материале "Рамблера".
В Германии не принято дарить друзьям дорогие подарки. Как правило, немцы обходятся скромными презентами не дороже 20 евро. Более того, если вы придете на праздник без подарка, вас едва ли кто-то осудит, ведь главное – внимание.
В гардеробе любого немецкого ребенка непременно есть "штаны для грязи". Родители специально покупают эту вещь малышу, чтобы он мог вдоволь набегаться по лужам и изучить мир, не боясь схлопотать наказание за неряшливость.
В Германии вы едва ли увидите в гостях столы, ломящиеся от яств. В этой стране не принято до отвала угощать гостей, поэтому, отправляясь на праздник к знакомому немцу, стоит поесть заранее. Шанс, что вас щедро на кормят в гостях, минимален.
Как и во многих других странах, в Германии принято дарить цветы по праздникам. Но, к слову, обладателем букета в равной степени может стать как женщина, так и мужчина. А еще здесь смело дарят любое количество цветов, так что не стоит удивляться, если немецкий поклонник преподнесет вам 12 роз.
Во время переезда или ремонта немцы не выбрасывают старую мебель. Зачастую они выставляют ее около дома, чтобы соседи могли взять себе то, что им придется по душе.