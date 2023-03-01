5 странных для нас вещей, которых не стесняются немцы

В каждой стране есть свои особенности, которые бывает трудно понять туристам. И Германия – не исключение. Подробнее о странностях немцев, которых они совсем не стесняются – в материале "Рамблера".

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Бюджетные подарки

В Германии не принято дарить друзьям дорогие подарки. Как правило, немцы обходятся скромными презентами не дороже 20 евро. Более того, если вы придете на праздник без подарка, вас едва ли кто-то осудит, ведь главное – внимание.

"Штаны для грязи"

В гардеробе любого немецкого ребенка непременно есть "штаны для грязи". Родители специально покупают эту вещь малышу, чтобы он мог вдоволь набегаться по лужам и изучить мир, не боясь схлопотать наказание за неряшливость.

Отсутствие застолий

В Германии вы едва ли увидите в гостях столы, ломящиеся от яств. В этой стране не принято до отвала угощать гостей, поэтому, отправляясь на праздник к знакомому немцу, стоит поесть заранее. Шанс, что вас щедро на кормят в гостях, минимален.

Четное количество цветов

Как и во многих других странах, в Германии принято дарить цветы по праздникам. Но, к слову, обладателем букета в равной степени может стать как женщина, так и мужчина. А еще здесь смело дарят любое количество цветов, так что не стоит удивляться, если немецкий поклонник преподнесет вам 12 роз.

Мебель на улице