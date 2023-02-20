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19 минут назад

5 бытовых "странностей" в американских домах: видео

Стелла Шмель

Бытовые привычки американцев отличаются от наших, поэтому некоторые вещи, привычные для США, могут казаться странными.

В Америке недвижимость является признаком благополучия, поэтому каждый американец стремится обзавестись своим жильем в приличном районе.

Стоит отметить, что и сами дома в США сильно отличаются от привычных нам квартир или загородных коттеджей. Разница заметна во всем: планировке, расположении мебели и даже в том, как открываются окна.

Что шокирует иностранцев в Америке

Блогер @Nellifornication рассказала в видео о пяти своеобразных деталях, которые чаще всего встречаются в американских домах. Подробнее о том, что удивляет в американских домах, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, зачем в Гонконге строят небоскребы с отверстиями и арками.

Заграница,Видео,
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