Чем привлекают туристов Висячие гробы Сагады

В большинстве культур мира принято хоронить покойников под землей, обозначая место погребения памятником или мемориальной табличкой. Однако представители некоторых народностей в Китае, Индонезии и на Филиппинах вешают гробы с телами предков высоко над землей прямо на отвесных скалах. Зачем они это делают, и где находятся известные всему миру погребальные сооружения Сагады, читайте в материале «Рамблера».

Фото: BORIS G/Flickr BORIS G/Flickr

Жители Филиппин уже более двух тысяч лет не закапывают гробы под землю, а хоронят умерших в «висячих гробах», согласно древнему погребальному обычаю. Считается, что чем выше находятся гробы, тем счастливее будут души мертвецов на том свете, поэтому их располагают на высоких (до 100 м) скальных уступах и пещерах. Чтобы иметь право быть похороненным по этому методу, необходимо выполнение нескольких условий — быть женатым и иметь внуков. Гробы изготавливаются для пожилых людей, заранее, прежде чем они умирают.

Добраться до Висячих гробов сложно, но оно стоит того. Долина Эхо в муниципалитете Сагада находится в 400 километрах от столицы Филиппин Манилы. Из-за горной скалистой местности дорога на автобусе займет 12 часов, а если пойдет дождь, то все 18. Оказавшись на месте, туристы увидят, что практически все скалы Сагады увешаны гробами, которым больше сотни лет. Правда, узнать, на чем держатся эти конструкции, путешественникам не удастся, местные жители держат в секрете процесс такого погребения.

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