Врата в ад: где находится и чем пугает замок Гоуска

Чешский замок Гоуска был построен в XIII веке примерно в 80 км к северу от Праги. С этим местом связано множество тайн и страшных историй. Почему для постройки старинной крепости было выбрано место, которое исторически было покрыто непроходимым лесом, и чем закончилось исследование мрачного колодца, расположенного под замком, читайте в материале «Рамблера».

На месте замка когда-то была лишь бездонная яма: местные жители считали, что этот таинственный проем ведет прямо в ад, потому что якобы видели, как оттуда вылезали полулюди-полуживотные и вылетали жуткие чудища с темными крыльями. Документальным подтверждением правдивости этой истории является сохранившееся по сей день письмо Вацлава Гайека из Любочан, адресованное его брату Эдуарду:

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«Я шел по лесу, недалеко от града Гоуска. Вдруг под градом треснула скала, образовалась дыра, и из дыры этой стали показываться злые духи и превращаться в животных…»

Вокруг ямы сперва возвели деревянную крепость, а спустя три века – каменную. Люди также пытались «законсервировать» ворота в преисподнюю, но сколько бы камней они ни бросали и земли ни сыпали в разлом, все было тщетно. Тогда чтобы узнать, что же находится на его дне, в зловещий проем спустили вниз на веревке приговоренного к смерти, обещая ему помилование, если он расскажет, что же творится внизу. Но уже через несколько секунд мужчина начал кричать от ужаса и его подняли наверх в состоянии шока и с поседевшими волосами.

В конце концов, было решено заваливать проклятую яму камнями, пока это не принесет результата. Три года ушло на то, чтобы, наконец, закрыть адское отверстие. На этом месте поставили небольшую часовню, которая и по сей день считается одной из самых мистических в Центральной Европе из-за фресок, украшающих ее стены.

В XIII веке по приказу короля Чехии Пршемысла Отакара II был возведен каменный замок Гоуска. Он был построен в форме квадрата, в центре которого стояла та самая часовня. В здании было множество оборонительных сооружений, на которых круглосуточно дежурили солдаты. Только, по легенде, они не защищали замок от врагов извне, а пытались сдержать то, что было внутри.

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