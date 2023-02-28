Богатейшая страна, в которую можно добраться только на автобусе

Размышляя о богатых и благополучных странах, нам сложно представить, что такие государства могут быть лишены авиасообщения и железных дорог. Однако бывает и такое. В частности, в княжестве Лихтенштейн, карликовой стране площадью 160 квадратных километров. Подробнее об этом государстве – в материале "Рамблера".

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Лихтенштейн находится в самом сердце Европы между Австрией и Швейцарией. Но добраться сюда можно только на автобусе и автомобиле, ведь в карликовое государство не летают самолеты и не ездят поезда.

Ежедневно на работу сюда из Австрии, Германии и Швейцарии приезжает порядка 13 тысяч человек. А все потому, что Лихтенштейн – очень богатая страна, и зарплаты здесь соответствующие. Средняя ежемесячная заработная плата здесь находится на отметке в 5,7 тысяч долларов. Но цены в стране также достаточно высокие, поэтому граждане соседних стран предпочитают зарабатывать в Лихтенштейне, а вечером уезжать домой.

Чтобы оценить масштаб богатства страны, достаточно взглянуть на состояние ее главы. Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II входит в число 500 богатейших людей мира: у него два дворца в Вене, огромная коллекция шедевров эпохи Возрождения, а также 4,4 миллиарда долларов на банковском счету. К слову, это в 11,5 раз больше состояния, которым владела королева Елизавета II.

Что любопытно, несмотря на баснословное богатство, княжеская семья живет довольно скромно по местным меркам. Князь и его супруга княгиня Мария Кински часто гуляют по городу Вадуцу без охраны и обедают в пиццериях. Кроме того, дети пары учились в обычных школах Лихтенштейна.