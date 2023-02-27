Люди, переехавшие в другие страны из России и постсоветского пространства, жалуются на то, что там нельзя достать определенные продукты. Поэтому они просят друзей и родственников привозить им еду из России.

Несмотря на то, что во многих странах есть "русские" супермаркеты, где продаются товары, которые привозят из России, ассортимент там не всегда достаточно широкий. Кроме того, некоторые продукты невозможно транспортировать, так как они теряют свежесть.

По словам мигрантов, хуже всего ситуация с русскими продуктами обстоит в США. Так как в страну дорого перевозить товары из России. Поэтому людям приходится идти на хитрости: выращивать что-то самостоятельно или готовить дома из аналогов.

Эксперт по путешествиям @ya_yadrova рассказала в своем TikTok аккаунте о продуктах, которые практически невозможно найти за границей. Причина состоит в том, что они очень дорогие, а также не находят значительного спроса в стране.

О том, какие русские продукты тяжело найти за рубежом, смотрите в видео.