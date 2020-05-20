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Что продают в «русских» магазинах за границей 

Елизавета Назарова 1 час назад
За границей часто можно найти "русские" магазины, где продают товары из России и стран СНГ. Туда чаще всего заходят иностранцы, с интересом разглядывающие полки или русские, которые живут за рубежом и скучились по родной еде. "Рамблер" узнал, что продают в этих магазинах.
Список того, что продается в таком супермаркете, чаще всего зависит от расположения страны. Например, в Европу возят молочные продукты, сосиски, колбасы. Большой популярностью там пользуются кисломолочные продукты. Многие соотечественники, переехавшие за границу, говорят о том, что в обычных магазинах нет кефира, творога или ряженки. В таком случае спасают русские магазины в Европе. К тому же, туда легче всего перевозить продукты. Именно поэтому большинство таких супермаркетов открываются в европейских странах. Также там продают крупу, сладости и деликатесы из России, например, икру. Не обошлось и без алкоголя — классические спиртные напитки тоже продаются в этих магазинах.
В США тоже много "русских" магазинов. Там ассортимент примерно такой же, как и в Европе, но кисломолочной продукции на порядок меньше. Как рассказывают сами продавцы, в США люди часто приходят за консервами в русский магазин, так как в России они разнообразнее, чем в США. За алкоголем приходят как русские, так и иностранцы.
Во всех странах "русские" магазины представляют собой обычный супермаркет с продуктами. Однако поставляют туда еду из России и стран СНГ. Если в одних супермаркетах есть только гречка и консервы, то в некоторых можно найти даже сорта российских яблок.
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