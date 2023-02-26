3 лучших пляжа Турции

Купальный сезон в Турции приближается, и уже пора планировать свой весенне-летний отпуск. И хотя в страну хочется приезжать в любое время года, пляжи заслуживают особенного внимания. О самых лучших местах для загорания и купания рассказываем в материале "Рамблера".

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Капуташ

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Пляж Капуташ считается одним из самых красивых в Турции. Это небольшая бухта в ущелье, которая находится в 20 километрах от Каша. До пляжа нужно добираться на транспорте, однако вид с него открывается очень живописный. Вход на Капуташ бесплатный. Там есть раздевалки, душевые, и есть, где перекусить.

Вот, что пишут о пляже туристы:

"Идеальное место для отдыха в ближайшей локации!!! Цвет воды, вид на ущелье, заход в море с детьми!!! Самый красивый пляж на этом побережье Турции!!!";

"Один из самых красивых пляжей в Турции!Пляж Капуташ- турецкие Мальдивы! Пляж с шикарным панорамным видом, красивым бирюзовым цветом воды, желто- белым песком, хорошей инфраструктурой".

Голубая лагуна

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Этот пляж находится в Олюденизе и есть, кажется, во всех путеводителях. Место туристическое, однако это не отнимает его красоты. Голубая вода в окружении скал, хорошая инфраструктура, а дополняют пейзаж — десятки парапланеристов. В лагуне практически нет волн, что подходит для отдыха с детьми. Однако стоит приходить на пляж пораньше, чтобы не застать толпы других отдыхающих и найти для себя свободный шезлонг.

"Красивый пейзаж, ветра нет, волн тоже, мелко, песочек, а главное- пляж чистый! Вода прозрачная и теплая, плавают рыбки. На этом пляже царит какая то своя «атмосфера», реально отдыхаешь- и телом и душой! Большая часть отдыхающих с маленькими детками. Хорошая инфраструктура- есть кафе, небольшая сувенирная лавка, экскурсионное бюро, раздевалки, душевые, туалет, очень много урн для мусора", — пишут туристы в отзывах.

Патара

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Пляж находится около деревни Гелемиш. Многие туристы любят это место за его уединенность. Вход на пляж платный. Благодаря этому и тому, что его протяженность составляет около 18 километров, место найдется каждому.

А, вот, что пишут о пляже отдыхающие: