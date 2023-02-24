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2 часа назад

7 особенностей жизни в Турции, которым завидуют приезжие

Турция – одна из излюбленных стран россиян. Кто-то приезжает сюда только на отдых, а кто-то живет по несколько месяцев. И неудивительно, ведь в этой стране множество особенностей, которым завидуют приезжие. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

7 особенностей жизни в Турции, которым завидуют приезжие
Фото: UnsplashUnsplash

Наземные переходы

В крупных городах наземные переходы оснащены либо лифтами, либо эскалаторами, которые работают и днем, и ночью.

Такси

Вы хотели вызвать такси, но телефон разрядился, а ловить попутку страшно? Не беда: на некоторых деревьях в Турции висят специальные кнопки для вызова такси.

Чай

Любителям чая Турция точно придется по душе: здесь производители расфасовывают его в килограммовые пачки.

Мороженщики

В Турции мороженщики – это не просто люди, которые торгуют прохладным десертом. Они устраивают настоящее шоу, не давая заскучать ни себе, ни туристам.

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Антракт в кино

Не удивляйтесь, если посреди сеанса в кинотеатре включат свет. Во время просмотра фильма здесь принято делать перерыв: можно сходить в уборную, не пропустив ни минуты, или докупить попкорна.

Горячая пицца

В супермаркетах часто можно встретить мини-духовку, которая позволяет разогреть холодную пиццу на месте.

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