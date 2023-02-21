Озеро скелетов: где находится один из самых мрачных водоемов мира

Роопкунд, известное как Озеро Скелетов, — небольшое высокогорное ледниковое озеро в Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд. Оно лежит на высоте 5029 метров над уровнем моря у подножия небольшой долины и скрывает страшную тайну. Что не так с одним из самых мрачных водоемов мира, читайте в материале «Рамблера».

С конца XIX века ходили слухи, что на берегу этого труднодоступного озера лежит огромное количество человеческих скелетов. В 1942 году исследователи добрались до водоема и убедились в этом воочию: на берегу Роопкунда лежали более пятисот скелетов.

Сначала была версия, что останки могли принадлежать японским солдатам, захваченным в плен во время войны, и по каким-то причинам умерщвленным британцами. Был вызван следователь с судмедэкспертами, чтобы определить, правда ли это. В результате было обнаружено, что скелеты датируются еще 850 годом н.э. —благодаря разреженности воздуха и постоянным низким температурам в регионе тела хорошо сохранились.

Изучение этого археологического и криминального феномена длится уже много лет; многие даже утверждают, что это кладбище могло быть результатом древнего ритуального самоубийства. Однако самое интересное объяснение на сегодня – это то, что все эти люди погибли из-за аномально крупного града (льдинки могли достигать размеров крикетного мяча): в каждом найденном черепе была обнаружена небольшая глубокая трещина, будто бы смертельные удары исходили откуда-то сверху.

Прошло уже больше тысячелетия с момента смерти людей на Озере Скелетов, но у ученых все еще осталось множество вопросов, на которые необходимо ответить.