Как на самом деле выглядит лабиринт Минотавра

Кносский лабиринт (он же Лабиринт Минотавра) — один из самых известных лабиринтов в мире. Его история основана на древнегреческом мифе, согласно которому, дворец с запутанной системой комнат и коридоров создали специально для того, чтобы оградить людей от чудовища. Где на самом деле находится мистическое сооружение и как оно выглядит, читайте в материале «Рамблера».

Согласно афинской мифологии лабиринт в Кноссе был построен Дедалом для царя Миноса. Он был так хитро построен, что сам его создатель едва смог выбраться оттуда. В лабиринте заключили чудовище-людоеда Минотавра (он был наполовину бык, наполовину человек), которого родила царица Пасифая. Предназначение сооружения состояло в том, чтобы удерживать чудовище и не дать ему выбраться наружу.

Birmingham Museum and Art Gallery

А существует ли лабиринт из мифов на самом деле?

У жителей Крита было предположение: они считали, что лабиринт находится неподалеку от критского города Гортина. Но английский археолог Артур Эванс оспорил эту версию, заключив, что его настоящее местоположение — Кносский дворец на острове Крит (он, кстати, считался таким же вымыслом, что и легендарный лабиринт, вплоть до самого конца XIX века). Там когда-то и жили минойцы, название которых произошло как раз от имени царя Миноса. Размеры этого строения грандиозны, а система внутренних помещений беспорядочна. Правда, есть одна неувязка: дворец был построен гораздо позже, чем возник миф о Минотавре.

Shadowgate/Flickr

Сейчас на лабиринт можно посмотреть, приехав с экскурсией в Кноссий дворец (он находится в пяти километрах от Ираклиона). Из Ираклиона до дворца курсируют регулярные автобусы с автостанции и от фонтана на площади Львов. Есть бесплатная парковка и указатели по дороге, так что можно доехать и на арендованном автомобиле.