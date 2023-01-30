Как на самом деле выглядит лабиринт Минотавра

Кносский лабиринт (он же Лабиринт Минотавра) — один из самых известных лабиринтов в мире. Его история основана на древнегреческом мифе, согласно которому, дворец с запутанной системой комнат и коридоров создали специально для того, чтобы оградить людей от чудовища. Где на самом деле находится мистическое сооружение и как оно выглядит, читайте в материале «Рамблера».
Согласно афинской мифологии лабиринт в Кноссе был построен Дедалом для царя Миноса. Он был так хитро построен, что сам его создатель едва смог выбраться оттуда. В лабиринте заключили чудовище-людоеда Минотавра (он был наполовину бык, наполовину человек), которого родила царица Пасифая. Предназначение сооружения состояло в том, чтобы удерживать чудовище и не дать ему выбраться наружу.
У жителей Крита было предположение: они считали, что лабиринт находится неподалеку от критского города Гортина. Но английский археолог Артур Эванс оспорил эту версию, заключив, что его настоящее местоположение — Кносский дворец на острове Крит (он, кстати, считался таким же вымыслом, что и легендарный лабиринт, вплоть до самого конца XIX века). Там когда-то и жили минойцы, название которых произошло как раз от имени царя Миноса. Размеры этого строения грандиозны, а система внутренних помещений беспорядочна. Правда, есть одна неувязка: дворец был построен гораздо позже, чем возник миф о Минотавре.
Сейчас на лабиринт можно посмотреть, приехав с экскурсией в Кноссий дворец (он находится в пяти километрах от Ираклиона). Из Ираклиона до дворца курсируют регулярные автобусы с автостанции и от фонтана на площади Львов. Есть бесплатная парковка и указатели по дороге, так что можно доехать и на арендованном автомобиле.
Отметим, что существует еще одна версия о нахождении Лабиринта Минотавра: согласна ей, сооружение находится далеко в горах и включает в себя множество пещер, которые соединены между собой запутанными ходами. Некоторые верят, что там до сих пор живут свирепые существа вроде Минотавра. Однако никаких реальных подтверждений этой теории до сих пор найти так и не удалось.