Где находится «горе Китая» и зачем его ищут туристы

В старину люди обустраивали общины неподалеку от источников пресной воды – рек и озер. Однако далеко не всегда это решение приносило лишь благо. Какое место в Поднебесной называют «горем Китая», читайте в статье «Рамблера».

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На Тибетском нагорье берет свое начало река Хуанхэ (или как ее еще называют «Желтая»). Она впадает в Желтое море, омывающее берега нескольких азиатских стран. Подпитывается Хуанхэ за счет дождей и снега. Цвет воды в ней желтовато-бурый, что обусловлено процессом вымывания ила из почв. Хуанхэ считается самой илистой рекой мира. Эта ее особенность не раз приводила к катастрофическим последствиям.

Дело в том, что ил, оседая в русле реки, способствует ее повышению. В период половодья (в июле и августе) уровень воды в Хуанхэ поднимается до 20 метров в ущельях, а на равнинах – до пяти. Наводнения не раз разрушали поселения китайцев. Тогда они решили строить дамбы. Искусственные барьеры протяженностью около 5000 км и высотой от пяти до 12 метров в целом поправили ситуацию. Но время от времени непокорная Желтая река все равно прорывает дамбу. И потому Хуанхэ назвали «горем Китая». За последние две тысячи лет река более 20 раз меняла траекторию и тысячи – покидала берега, что приводило к колоссальным разрушениям.