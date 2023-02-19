Что смотреть в Сингапуре? В стране сняли ограничения

Власти Сингапура объявили об отмене с 13 февраля всех ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве. "Рамблер" расскажет, что интересного можно посмотреть в стране.

Фото: unsplash unsplash

Сингапур — город-государство на юго-востоке Азии. По размерам он уступает Москве почти в два с половиной раза, зато развлечений и интересных мест здесь хоть отбавляй. Ценник на путешествие будет выше среднего, но туристы уверяют, что этот опыт стоит того.

Самый знаменитый отель мира

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Можно сказать, что Сингапур – это место развлечений. Поэтому, в первую очередь туристы идут смотреть на знаменитый отель Марина Бэй Сэндс. Помимо номеров отеля, здесь есть все, чтобы здорово провести время: казино, конференц-залы, бар на огромной высоте с панорамным видом на город, шикарный бассейн и громадный торговый центр. Здание отеля имеет уникальное исполнение – три высотных башни, объединенные крышей-платформой в форме большого корабля.

Футуристические сады

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Живописные сады у залива, занимающие 101 га земли, стали главной достопримечательностью города. Сады посвящены растительности Южной Америки, Африки и Азии. В парке располагаются две огромные тепличные оранжереи, роща гигантских деревьев, ресторан и бар на вершине одного такого дерева, развлекательная зона для детей, оранжерея с кактусами и многое другое. Кстати, огромные деревья на фото – это попытка объединить рукотворную природу и естественную. Древовидные конструкции покрывают листья растений, а в темное время суток они превращаются в светящийся лес.

Колесо обозрения

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