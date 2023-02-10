У туристов появился еще один повод задержаться в Сингапуре

С 13 февраля в Сингапуре отменят все коронавирусные ограничения и вернут существовавшие до пандемии правила въезда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства здравоохранения города-государства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Носить маску в общественном транспорте больше необязательно, упраздняются и меры карантинного контроля на границе: невакцинированным туристам не придется покупать специальную страховку или предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Правда, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то ограничения могут ввести вновь. Таким образом, с 13 февраля российским туристам, которые решили посетить Сингапур не транзитом, понадобится только электронная виза. Визовый сбор составляет около 1600 руб., сервисный сбор визового центра или агентства – 2 тыс. руб.

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Единственная загвоздка – с пониманием транзита, поскольку после открытия границ летом в правилах въезда добавили приписку, что решение, пускать или нет по транзиту, принимает человек в пункте вылета. По словам экспертов, возможны отказы.

«Но в целом у нас все ставят визы, документы выходят, никаких сложностей нет. Иногда визы делают всего за пару часов», – рассказали TourDom.ru в «АРТ-ТУР».

Упрощение правил въезда в Сингапур повышает привлекательность этого направления для туристов, считают в компании. Дело в том, что некоторые путешественники опасались положительного результата на коронавирус и срыва поездки: «Сейчас уже на Сингапур есть большой спрос».

Благодаря своему местоположению город часто используется в качестве транзитного хаба на пути в другие страны Юго-Восточной Азии. Можно предположить, что теперь количество россиян, которые захотят задержаться в Сингапуре на пару-тройку дней, увеличится, ведь там есть что посмотреть и чем заняться. Это небоскребы и старый город, парк развлечений Universal на острове Сентоза, большое количество ресторанов и шопинг-центров.

«Наши туристы комбинируют поездку в Сингапур с отдыхом в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме и на Филиппинах», – поделилась с редакцией руководитель отдела продаж ITM Group Юлия Соколова.

Средняя стоимость двух ночей в четырехзвездочном отеле Сингапура начинается от 159 долларов (около 11 тыс. руб).