Три самых посещаемых места в мире

Среди самых посещаемых туристами мест в мире есть и парижский Диснейленд и стамбульский Гранд Базар, но в Топ-3 вошли другие места и все они в США. "Рамблер расскажет о них подробнее.

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Центральный парк — Нью-Йорк, США

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Ежегодные посещают 37,5 миллионов человек.

Самая известная зеленая зона Нью-Йорка занимает площадь в почти 4 км в центре Манхэттена, и, хотя это самый посещаемый парк в мире, здесь все равно достаточно места для отдыха.

Один из простых способов избежать толпы — искать менее посещаемые районы парка, такие как Northern Woodlands к северу от 86-й улицы или The Great Hil, поросший травой холм, который является самой высокой точкой в парке (просто избегайте его, когда там проходят массовые мероприятия).

Раннее утро в будние дни считается хорошим временем для посещения парка, а если вы планируете туристическую поездку, то рекомендуется выбирать зимние месяцы.

Таймс-сквер — Нью-Йорк, США

Ежегодные посещают 39,2 миллиона человек.

Когда-то одно из самых захудалых мест на Манхэттене, Таймс-сквер теперь больше похоже на вычищенную версию тематического парка Нью-Йорка. Хотя жители не особо гордятся этой улицей, туристы и любители театра по-прежнему стекаются на Таймс-сквер, чтобы увидеть на многолюдный хаос, полюбоваться огромными рекламными щитами и посмотреть знаменитые бродвейские шоу.

Движение увеличивается прямо перед началом шоу и после их окончания, поэтому лучше всего ехать на Таймс-сквер рано утром перед часом пик, в середине дня или поздним вечером после того, как театральная толпа разошлась по домам.

Февраль — наименее загруженный месяц: «всего» около 250 000 посетителей в день.

Стрип — Лас-Вегас, США

Ежегодные посещают 39,6 миллиона человек.

На 6-километровой Лас-Вегас-Стрип, главной улице Города грехов, находится более 30 казино, а также знаменитые фонтаны Белладжио и колесо обозрения High Roller высотой почти 170 метров, которое медленно вращается над огнями города.

Более 75 процентов всех посетителей Вегаса останавливаются в отелях, расположенных на Стрипе, и в часы пик — например, во время Суперкубка или Хэллоуина — может показаться, что они все там одновременно.