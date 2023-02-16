Как увидеть привидений в храмах Кираду

Эти храмы также известны, как Кхаджурахо Раджастана, и неизменно привлекают туристов, но только в дневное время.
"Рамблер" рассказывает, где находятся храмы Кираду и почему отсюда нужно уйти до захода солнца.
Считается, что храмы появились во время правления раджпутских династий, но знатоки расходятся в точных оценках и называют разные даты строительства религиозных сооружений. До наших дней не все сохранилось в целости, но то, что осталось, потрясает воображение. Тончайшая резьба по камню, невероятный масштаб, красота, захватывающая дух - не удивительно, что туристы сюда едут.
Группа индуистских храмов располагается в пустыне Тар, что примерно в 160 километрах от Джайсалмера (район Бармер, штат Раджастан).
Считается, что когда-то здесь было 108 храмов, но до нашиих дней дошли лишь пять. Три из них сильно разрушены, а два сохранились лучше - эти храмы посвящены Шиве и Вишну.
Самый большой - храм Шивы, он сохранился лучше других, и можно в полной мере оценить замысел его создателей. От храма Вишну остались только стены святилища и колонны центральной восьмиугольной мандапы, но и этого достаточно, чтобы полюбоваться невероятной красотой.
Туристов не пугает удаленность, сюда едут, но тем не менее после захода солнца здесь находиться нельзя. Считается, что тот, кто останется здесь на ночь, встретится с привидениями и сам превратится в одно из них. Желающих проверить легенду до сих пор не нашлось, что, конечно, удивительно.