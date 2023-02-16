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1 час назад

Как увидеть привидений в храмах Кираду

Катя Кобышева

Эти храмы также известны, как Кхаджурахо Раджастана, и неизменно привлекают туристов, но только в дневное время.

Как увидеть привидений в храмах Кираду
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, где находятся храмы Кираду и почему отсюда нужно уйти до захода солнца.

Считается, что храмы появились во время правления раджпутских династий, но знатоки расходятся в точных оценках и называют разные даты строительства религиозных сооружений. До наших дней не все сохранилось в целости, но то, что осталось, потрясает воображение. Тончайшая резьба по камню, невероятный масштаб, красота, захватывающая дух - не удивительно, что туристы сюда едут.

Группа индуистских храмов располагается в пустыне Тар, что примерно в 160 километрах от Джайсалмера (район Бармер, штат Раджастан).

Считается, что когда-то здесь было 108 храмов, но до нашиих дней дошли лишь пять. Три из них сильно разрушены, а два сохранились лучше - эти храмы посвящены Шиве и Вишну.

Самый большой - храм Шивы, он сохранился лучше других, и можно в полной мере оценить замысел его создателей. От храма Вишну остались только стены святилища и колонны центральной восьмиугольной мандапы, но и этого достаточно, чтобы полюбоваться невероятной красотой.

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Туристов не пугает удаленность, сюда едут, но тем не менее после захода солнца здесь находиться нельзя. Считается, что тот, кто останется здесь на ночь, встретится с привидениями и сам превратится в одно из них. Желающих проверить легенду до сих пор не нашлось, что, конечно, удивительно.

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