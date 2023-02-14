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2 часа назад

Древний город Шичен: где находится "китайская Атлантида"

Катя Кобышева

Несмотря на то, что город Шичен находится на дне озера Цяньдаоху, это место пользуется большой популярностью у туристов.

Древний город Шичен: где находится "китайская Атлантида"
Фото: CENCEN

"Рамблер" рассказывает, где находится "китайская Атлантида" и как туда добраться.

Если вы относитесь к пытливым путешественникам, которые в каждой поездке стараются получить максимум впечатлений, то такие места созданы специально для вас.

Ученые полагают, что древнему городу Шичен не менее 1300 лет, а вот озеро Цяньдаоху, на дне которого он находится, создано руками человека в 1959 году. До этого времени на месте озера находилась долина и не было никакой нужды брать акваланг и ласты, чтобы увидеть красивейшую архитектуру. Но в долину решено было затопить ради строительства гидроэлектростанции. Озеро, образовавшееся на этом месте, назвали озером тысячи островов, поскольку на его поверхности можно увидеть множество верхушек бывших холмов.

Добраться сюда не сложно, и тысячи дайверов ежегодно приезжают сюда, чтобы посмотреть на "китайскую Атлантиду". Но даже если вы не хотите нырять, многое можно рассмотреть сверху, поскольку вода в озере очень прозрачная. Древний город Шичен располагается в китайской провинции Чжэцзян, в ста пятидесяти километрах от столицы провинции - города Ханчжоу.

CEN

Многие сотни лет назад на этом месте располагались царства Юэ и By, которые сражались друг с другом. Жители Юэ этнически были ближе к вьетнамцам и тайваньцам, но уже в десятом веке нашей эры различия между юэ и китайцами, которые называли сами себя хань, стерлись.

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На берегу озера действует дайверский и туристический центры, сюда приезжают многие дайверы, чтобы нырнуть и своими глазами увидеть всю красоту. Но забирать с собой из города ничего нельзя.

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