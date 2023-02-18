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28 минут назад

Почему в турецких дворцах так много интерьерных фонтанчиков

Мира Маркина

Миниатюрные фонтаны – деталь, которую можно найти и в роскошных дворцах султанов, и в прилегающих к ним парках, садах. Какие-то из них имели абсолютно утилитарное значение, например, охлаждали воздух в жаркий день. Но было и другое, тайное. О нем читайте в материале «Рамблера».

Почему в турецких дворцах так много интерьерных фонтанчиков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Не будем отрицать, что мини-фонтаны придают шарм интерьеру. Если вы уверены в чистоте систем водоснабжения, из такого фонтанчика можно даже утолить жажду. Охлаждение и увлажнение воздуха – еще одна причина, по которой во дворцах устанавливали комнатные фонтаны. Жителям их дышалось легче, они меньше болели. А экзотические растения, коими также украшали комнаты, чувствовали себя лучше, цвели пышнее.

Журчание фонтанов не только услаждало слух, но и имело нетривиальный эффект – оно заглушало человеческую речь. Чтобы обитательницы гарема не подслушивали, что происходит в покоях султана, не плели интриги и не сплетничали, в комнатах устанавливали фонтанчики. Особенно много их было на женской стороне.

Где находится пупок в турецком хаммаме

Заглушать разговоры требовалось и для того, чтобы детали бесед султана с приближенными не становились предметом пересудов. А еще правителя могли подслушать шпионы, иностранные послы – от них тоже защищались.

Во многих турецких городах маленькие фонтанчики есть и на улицах. Их устанавливают в качестве своеобразного памятника покойным. На таких фонтанах, как правило, есть именная табличка. То есть, человек, отпивая воду, поминал усопшего.

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