Авасима-дзиндзя: что делают с куклами в японском храме

В святилище Авасима-дзиндзя добраться непросто, но это не останавливает тысячи женщин, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы совершить ритуал с куклами.

Фото: Motokoka/commons.wikimedia.org Motokoka/commons.wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает, почему в это место так стремятся женщины и зачем они привозят сюда кукол.

Авасима-дзиндзя находится неподалеку от священной горы Коя-сан в префектуре Вакаяма на острове Хонсю. Особой популярностью святилище пользуется у женщин, которые приезжают сюда, чтобы помолиться о здоровье и удаче. Но главное, ради чего сюда едут, - это ритуал с куклами.

Для японцев кукла не просто игрушка, в ней есть душа, которая может влиять на мир людей, в особенности тех, в чьем доме она находится. Поэтому, когда девочка, которой подарили куклу, вырастает, от игрушки нельзя взять и избавиться, иначе душа куклы вернется в дом и будет преследовать всех его обитателей. Для этого существует особый ритуал. Провести его можно в любом храме, а в святилище Авасима-дзиндзя приезжают с куклами хина-нингё, которые девушкам дарят на День девочек - 3 марта, когда принято молиться о счастье и здоровье дочерей.

Saigen Jiro/commons.wikimedia.org

В Авасима-дзиндзя в этот день проводится ритуал Нагаси-бина, в ходе которого кукол сгружают на лодки и отдают океану. Когда лодки переворачиваются от ветра и волн, считается, что вместе в куклой ее владелица избавилась от болезней и невезения.