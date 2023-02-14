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1 час назад

Авасима-дзиндзя: что делают с куклами в японском храме

Катя Кобышева

В святилище Авасима-дзиндзя добраться непросто, но это не останавливает тысячи женщин, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы совершить ритуал с куклами.

Авасима-дзиндзя: что делают с куклами в японском храме
Фото: Motokoka/commons.wikimedia.orgMotokoka/commons.wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает, почему в это место так стремятся женщины и зачем они привозят сюда кукол.

Авасима-дзиндзя находится неподалеку от священной горы Коя-сан в префектуре Вакаяма на острове Хонсю. Особой популярностью святилище пользуется у женщин, которые приезжают сюда, чтобы помолиться о здоровье и удаче. Но главное, ради чего сюда едут, - это ритуал с куклами.

Для японцев кукла не просто игрушка, в ней есть душа, которая может влиять на мир людей, в особенности тех, в чьем доме она находится. Поэтому, когда девочка, которой подарили куклу, вырастает, от игрушки нельзя взять и избавиться, иначе душа куклы вернется в дом и будет преследовать всех его обитателей. Для этого существует особый ритуал. Провести его можно в любом храме, а в святилище Авасима-дзиндзя приезжают с куклами хина-нингё, которые девушкам дарят на День девочек - 3 марта, когда принято молиться о счастье и здоровье дочерей.

Saigen Jiro/commons.wikimedia.org

В Авасима-дзиндзя в этот день проводится ритуал Нагаси-бина, в ходе которого кукол сгружают на лодки и отдают океану. Когда лодки переворачиваются от ветра и волн, считается, что вместе в куклой ее владелица избавилась от болезней и невезения.

Где находится остров погибших кукол

По преданию, храм здесь появился еще в 3 веке, благодаря легендарной императрице Дзинму. Она возвращалась из военной экспедиции в Корею, и ее корабль, груженный сокровищами и трофеями, попал в шторм. Тогда он начала молиться духам-ками, духи услышали и ее привели на остров, где уже было святилище Суканахикона-но-Микото. Все, что было в трюмах, императрица пожертвовала святилищу. Дух-ками, в честь которого было создано святилище, был божеством, помогающим в лечении женских болезней. Ему также молились о желанной беременности.

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