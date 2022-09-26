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1 час назад

Где находится остров погибших кукол

Катя Кобышева

Если вы любите лишний раз пощекотать себе нервы, обожаете фильмы ужасов и не против прогуляться по заброшкам и прочим леденящим душу местам, остров погибших кукол наверняка вас заинтересует. "Рамблер" рассказывает, где он находится и как появился.

Где находится остров погибших кукол
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Этот остров располагается на несколько километров южнее мексиканской столицы — Мехико — среди разветвленной сети каналов. Сейчас его считают достопримечательностью и называют La Isla de la Munecas, что в переводится как остров кукол.

Вообще-то изначально никаких кукол тут не было, а само место довольно уединенным. Попасть сюда всегда было не так-то просто, да и не нужно. Возможно, именно поэтому здесь решил поселиться человек по имени Джулиан Сантана Баррера, который искал уединения и предпочитал вести отшельнический образ жизни.

Безумец Джулиан пришел сюда в 1950-х годах и остался до самой смерти. Изначально он жил здесь в полном одиночестве, но со временем стал подбирать выброшенных кукол и украшать ими остров на свой вкус. Потом о его странном увлечении узнали местные жители и начали приносит старых кукол, ставших не нужными.

В 2001 году Джулиан скоропостижно скончался, он упал в канал и утонул. А его семья решила организовать здесь музей. Попасть на остров можно только на лодке, это легко сделать, достаточно договориться с любым из местных лодочников.

Место производит самое жуткое впечатление, а время и природа только усугубляют картину.

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