Россиянка объяснила дружелюбие тайцев любовью к деньгам

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила Таиланд и нашла объяснение дружелюбию местных жителей. Они хотят от иностранцев лишь денег, заявила девушка в личном блоге на платформе «Дзен».

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Ершова отметила, что пожила среди тайцев какое-то время и хочет предупредить россиян об их любви к деньгам. При этом блогер подчеркнула, что за постоянными улыбками местных жителей не скрывается ничего искреннего. Она заключила, что тайцы испытывают к туристам лишь зависть и ненависть, потому что те приезжают и арендуют дорогие апартаменты, тогда как сами местные живут в бамбуковых лачугах.

«А эта улыбка возникает у них чисто автоматически. Это самый настоящий подход к иностранцу. Это благоприятствует позитиву. Улыбка способна расположить на дружелюбный контакт, и тогда глупый турист раскошелится, не будет спрашивать скидку или даст чаевые», — объяснила Ершова.

Кроме того, она предостерегла российских мужчин от отношений с тайскими девушками, поскольку последние часто пытаются «развести на деньги русского жениха». По ее словам, есть много примеров, когда тайки даже угрожали туристам, с которыми вступали в отношения.