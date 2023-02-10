Как живут в деревне, в которой нет дорог

Кажется, невозможно представить какой-либо населенный пункт без дорог. В любой, даже самой глухой деревеньке, обязательно есть хотя бы одна. Тем не менее, в мире существует место, где единственная дорожка, по которой можно проехать, — велосипедная.

Фото: Piotr iłowiecki/Flickr Piotr iłowiecki/Flickr

Где находится это удивительное место, и почему у него такая особенность, читайте в материале «Рамблера».

Деревня, где нет дорог, находится в Нидерландах и носит название Гитхорн. Хотя многие туристы и некоторые местные жители прозвали это место попросту Голландской Венецией. Дороги здесь заменяют водные каналы, по которым и перемещаются жители и путешественники.

Основана деревушка Гитхорн была в 1230 году и поначалу ничем особо не отличалась от других поселений. Но через некоторое время жители обнаружили возле своих домов огромное количество торфа. Начались повсеместные раскопки, которые в результате привели к тому, что в земле сначала появились ямы, затем они соединились в озера, а в итоге вдоль домов протянулись длинные каналы, наполненные водой.

Общая длина каналов Гитхорна составляет 7,5 километров, по ним, используя лодки и катера, и перемещаются местные жители между улицами и домами. Кстати, несмотря на то, что дорог в деревне нет, дорожные знаки и светофоры в деревне существуют. Они расставлены вдоль каналов, рулевые лодок и катеров соблюдают правила движения.