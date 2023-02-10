«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»

В 2023 году Мальдивы оказались в числе немногих теплых стран, доступных российским туристам. На затерянных в океане островах продолжают появляться новые курорты, которые предлагают гостям больше, чем просто тропическую сказку с первоклассным сервисом all inclusive. Танцующие официанты, вино за сотни долларов, подводные спа и перелеты на черном бизнес-джете удивляют даже искушенных роскошью путешественников. Однако у элитного отдыха есть и обратная сторона. «Лента.ру» побывала на самых необычных курортах Мальдив и выяснила, сколько стоит поездка на острова, почему местным запрещено пить алкогольные напитки, а туристам — загорать топлес.

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«Местным нельзя пить спиртное»

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Стоя в сумерках в аэропорту Мале, невольно бросаешь взгляд на горизонт. Местная легенда гласит, что на границе неба и земли при лунном свете можно увидеть фигуру мужчины, пересекающего океан верхом на ките. Странник путешествует так долго, что нижняя часть его тела давно покрылась раковинами и водорослями. Он стал единым целым с морским гигантом и питается сырым тунцом, которого ловит руками. Многие рыбаки в разных частях Мальдив утверждают, что хотя бы раз в жизни им доводилось видеть загадочный силуэт. Однако как только герой легенды попадался им на глаза, он тут же исчезал.

Сказочными Мальдивы называют не только из-за разных легенд и небылиц, слагаемых местными. Природа островов, сохранившая свой первозданный вид благодаря трепетному отношению жителей, в сочетании с первоклассным сервисом в отелях поражает даже тех, кто уже изъездил пятизвездочные «олинклюзивы» Турции, Таиланда и Кариб.

Дело в том, что часть островов здесь превратили в изолированные отели, поэтому туристы могут отдыхать посреди океана вдали от других суетливых путешественников. Кроме того, на Мальдивах нет ядовитых или агрессивных животных и очень мало насекомых, чем не могут похвастаться другие популярные туристические направления Азии.

При этом многие Мальдивские курорты придумывают необычные концепции, которые делают каждый остров еще более уникальным. Например, владельцы пятизвездочного Oaga Art Resort захотели, чтобы постояльцы отеля не только отдыхали, но и взаимодействовали с искусством. Поэтому каждый сотрудник, нанимаемый в Oaga, будь то официант или повар, должен обладать талантом: петь, танцевать, рисовать или играть на музыкальных инструментах.

Сами считает важным возвращать к жизни мальдивский фольклор и показывать его гостям. При этом гости отеля утверждают, что творческий подход никак не сказывается на уровне сервиса: все запросы здесь решаются быстро, пока постояльцы берут максимум от системы «все включено». Кстати, в цену здесь входит даже алкоголь, несмотря на то, что на Мальдивах он стоит дорого.

«Местным нельзя пить спиртное», — рассказывает сотрудник другого курорта Huvafen Fushi. На вопрос, действительно ли верующие мусульмане абсолютно вычеркнули из жизни горячительные напитки, египтянин с широкой улыбкой отвечает: «Нет, конечно. Пьют». Он работает в баре на острове и чувствует себя там как рыба в воде. На родине он служил в спецвойсках, о которых теперь напоминает только татуировка с волком и луной, сделанная в армейские времена. А здесь, помимо бара, заведует огромным винным погребом, и это занятие нравится ему куда больше.

В помещении все стены уставлены бутылками с винами возрастом до нескольких десятков лет, а в центре круглой комнаты — стол, за которым проводится дегустация напитков и сыров.

Однако среди достопримечательностей на курорте — не только запасы элитного алкоголя, высокий уровень обслуживания и деликатное внимание персонала, которым руководит статный джентльмен Ноэл. Клиенты могут понаблюдать за подводным миром во время снорклинга, а для тех, кто хочет максимально расслабиться, глядя на причудливых рыб, снующих среди кораллов, есть подводное спа.

Недаром Huvafen Fushi несколько раз удостаивался звания самого романтичного курорта по версии Мальдивской ассоциации турагентов и туроператоров (MATATO). Здешние виллы на воде напоминают каюты корабля, а в местные рестораны приезжают известные шеф-повара и готовят изысканные блюда прямо на берегу моря.

«Они могут любить друг друга и ходить голыми»

Излюбленным местом для пар стал и курорт Fushifaru. Его символ — ветвистое дерево, по легенде, соединяющее небеса с землей. На глаза здесь то и дело попадаются молодожены, которые решили официально оформить свои отношения прямо на пляже, украшенном лепестками роз.

Но на уединенном острове Fushifaru прячутся не только любители природы и новобрачные. Отдыхающие рассказывают, что он стал идеальным укрытием для богатых бизнесменов и их любовниц. Такие пары ценят конфиденциальность, поэтому могут поселиться на отдаленной вилле на воде и за две недели ни разу не пересечься ни с кем из других гостей. «Они могут любить друг друга и ходить голыми, не боясь, что их кто-то увидит. Лучшее место для женатых мужчин и их любовниц», — заверили путешественники, пожелавшие остаться анонимными.

На крошечном острове есть все для идеальных фотографий: качели, закрепленные на пальмах или прямо на морском дне, где устраивают съемки дайверы, и собственная песчаная полоса, окруженная водой

«Одна иностранка приезжала на Мальдивы каждый год до самой старости, пока не оказалась слишком слаба для подобного путешествия», — рассказывает на чистом русском языке Ирина, менеджер курорта Sun Siyam Iru Veli. Уроженка Молдавии успела поработать в Кувейте, а теперь руководит жизнью довольно большого по местным меркам острова с множеством вилл.

Sun Siyam Iru Veli — далеко не типичный мальдивский курорт, куда приезжают отдохнуть от дел и в тишине насладиться природой. Напротив, он подойдет тем, кто хочет любоваться местными пейзажами и одновременно распивать коктейли на вечеринках, слушать заводную музыку диджеев и танцевать под открытым небом.

Для приезжих здесь организовали еще одно развлечение — вечерний круиз, во время которого можно посмотреть на дельфинов. По словам персонала, увидеть их посчастливится только самым удачливым, поэтому ликованию иностранцев нет предела, когда игривые млекопитающие проносятся мимо катеров и исчезают в лучах заката.

Цены и местные табу

Помимо запрета на алкоголь, связанного с государственной религией — исламом, в стране есть еще одно табу: на Мальдивах запрещено держать собак. Их не увидишь ни в домах, ни на улицах, и ввозить их из-за границы тоже не разрешается. Единственное исключение — животные, которые служат в полиции.

В районах, где живут только местные, туристам лучше не появляться в открытых нарядах, а за появление топлес положен штраф. В 2021 году его размер составлял 1000 долларов (около 70 тысяч рублей по текущему курсу)

Поскольку температура воздуха почти всегда держится на уровне 30 градусов по Цельсию, а дожди в курортный сезон длятся не более 10 минут, футболка и шорты станут лучшей одеждой для путешественника. Про обувь и вовсе можно забыть — до любой точки на островах можно добраться либо по пляжу, либо по отшлифованным деревянным дорожкам. А если преодолевать пару десятков метров не хочется, на помощь придет персонал, который домчит на багги от двери до пункта назначения.

Мальдивы удивляют еще и тем, что Мале — единственный город в стране и одна из самых маленьких столиц в мире — занимает отдельный остров. Рядом с ним, на узком вытянутом участке земли, расположен международный аэропорт Велана, взлетно-посадочная полоса которого начинается и заканчивается у воды. До удаленных атоллов путешественникам приходится добираться на водном самолете. И хотя маленькое воздушное судно не обладает суперкомфортными условиями, оно может подарить незабываемый опыт — посадку на плавучий аэродром. До ближних атоллов можно доплыть на катере, распивая напитки и наслаждаясь первыми минутами отпуска.

В 2023 году доступными для россиян остались не так много курортов, но одним из таковых, к счастью, оказались Мальдивы. В райскую страну соотечественники могут отправиться без визы, прививок и ПЦР-тестов на 90 дней. Достаточно иметь лишь загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через месяц с даты прибытия.

На островах круглый год держится теплая погода, поэтому приехать туда можно в любое время. Однако идеальным считается период с конца осени до начала весны, когда заканчивается сезон дождей. Но и цена с ноября по апрель выше, чем летом. Например, отдых в гостевом доме на первой линии по программе «все включено» в марте стоит минимум 370 тысяч рублей на двоих, включая перелет из Москвы. В июле же можно найти туры по цене около 250 тысяч рублей.

Роскошная водная вилла с бассейном, тропическим душем, а также питание в ресторанах и единение с природой без столкновений с другими отдыхающими обойдутся на порядок дороже — за все это придется отдать от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.