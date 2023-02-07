4 признака, по которым россиян вычисляют в любой точке мира

Встречая жителей других стран у себя дома, мы пытаемся угадать, откуда туристы приехали. Точно также иностранцы у себя на родине пытаются разобраться, из какой страны приехали путешественники. К примеру, россиян выдают несколько ярких признаков.

Фото: unsplash unsplash

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Сырный соус

Приезжая в Европу и попадая в сетевые фаст-фуд рестораны, русские нередко заказывают сырный соус. По одной этой позиции работники ресторана способны безошибочно понять, что перед ними россиянин, ведь в Европе сырного соуса в таких заведениях нет.

Манера одеваться

Русские женщины во всем мире славятся своей красотой и любовью к нарядам. Иностранцы нередко отмечают, что только русские женщины могут в жаркий день выйти на улицу в нарядном платье и на каблуках.

Угрюмость

В азиатских странах россиян подчас вычисляют по угрюмому виду. На портале Reddit одна из туристок рассказала, что в Таиланде продавцы пытались заговорить с ней на русском, и она долго не могла понять, в чем дело. Все изменилось, когда девушка начала широко улыбаться: после этого местные обращались к ней на английском.

Наличные