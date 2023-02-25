Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Самые известные целебные источники мира

Мира Маркина

Многие люди стараются сделать отдых не только запоминающимся, но и полезным.

Самые известные целебные источники мира
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В частности, чтобы укрепить здоровье, некоторые путешественники выбирают поездки к целебным источникам.

Мест, известных своими лечебными водами, в мире довольно много. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

Карловы Вары (Чехия)

Эти целебные воды известны с давних времен. Легенда гласит, что их обнаружил однажды во время охоты король Карл IV. Напившиеся воды, бившей прямо из земли, мужчины с удивлением вскоре обнаружили, что боли, мучившие их долгое время, отступили, а раны начали заживать гораздо быстрее. Король велел создать здесь поселение, которое в честь него назвали Карловы Вары. С тех пор сюда приезжают на лечение люди со всего мира, а целебные воды подземных источников, по словам медиков, помогают в лечении болезней печени, почек, суставов и оказывают позитивное действие на нервную систему.

Ключи Эйн-Геди (Израиль)

Это место на берегу Мертвого моря также известно во всем мире. Курорт известен не только целебными источниками, но и лечебными грязями. Сюда едут те, кто страдает различными болезнями органов дыхания, печени и кожи. А также в целях профилактики и укрепления здоровья.

Самые захватывающие места для банджи-джампинга в мире

Купальни Сечени (Венгрия)

Этот самый большой в Европе горячий источник находится в центре Будапешта и является обязательным местом посещения многих туристов, приезжающих в страну. Целебные воды источников содержат множество полезных минералов и солей и помогают при невралгии, заболеваниях суставов, а также врачи рекомендуют эти ванны для реабилитации после различных травм.

Заграница,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий