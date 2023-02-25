Самые известные целебные источники мира

Многие люди стараются сделать отдых не только запоминающимся, но и полезным.

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В частности, чтобы укрепить здоровье, некоторые путешественники выбирают поездки к целебным источникам.

Мест, известных своими лечебными водами, в мире довольно много. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

Карловы Вары (Чехия)

Эти целебные воды известны с давних времен. Легенда гласит, что их обнаружил однажды во время охоты король Карл IV. Напившиеся воды, бившей прямо из земли, мужчины с удивлением вскоре обнаружили, что боли, мучившие их долгое время, отступили, а раны начали заживать гораздо быстрее. Король велел создать здесь поселение, которое в честь него назвали Карловы Вары. С тех пор сюда приезжают на лечение люди со всего мира, а целебные воды подземных источников, по словам медиков, помогают в лечении болезней печени, почек, суставов и оказывают позитивное действие на нервную систему.

Ключи Эйн-Геди (Израиль)

Это место на берегу Мертвого моря также известно во всем мире. Курорт известен не только целебными источниками, но и лечебными грязями. Сюда едут те, кто страдает различными болезнями органов дыхания, печени и кожи. А также в целях профилактики и укрепления здоровья.

Купальни Сечени (Венгрия)