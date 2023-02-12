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55 минут назад

У какого города самое длинное название в мире

Мария Кимакович

В мире огромное количество городов необычными названиями. Какие-то просто странно воспринимаются на слух, другие удивляют странными сочетаниями слов. Есть и такие, которые даже смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса.

У какого города самое длинное название в мире
Фото: UnsplashUnsplash

О городе, который носит самое длинное название в мире, хотя многие об этом даже не подозревают, читайте в материале «Рамблера».

Этот город находится в Таиланде. Более того, все его прекрасно знают. Это столица государства — Бангкок. Почему же это вполне обычное и привычное название признано самым длинным? Все дело в настоящем «имени» города.

Привычное всем название Бангкок используется в мире для того, чтобы людям было проще его выговаривать. На самом же деле настоящее название столицы Таиланда Крунг-Теп, что переводится как «Город ангелов». Но и это наименование населенного пункта вовсе не полное. Целиком название состоит из 30 слов и звучит как Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатани Буриром Удомратнивет Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит.

В переводе полное наименование города, известного всем, как Бангкок, означает "Город ангелов, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная девятью старинными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, из которых правит олицетворение Бога, город, преподнесенный Индрой, построенный Виссанукамом".

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Вряд ли, отправляясь в путешествие, туристы были бы готовы выговаривать это величественное название полностью.

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