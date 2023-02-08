Как россиянам попасть в Узбекистан

Узбекистан – страна в Центральной Азии, которая славится своим пловом, мечетями и сооружениями, возведенными на Великом шелковом пути. Побывавшие там туристы с восхищением рассказывают про местную кухню, базары и древние города – Самарканд и Бухару.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как сейчас россиянам попасть в Узбекистан, какие нужны документы и сколько стоят билеты? Рассказываем в материале "Рамблера".

Россиянам, чтобы въехать в Узбекистан, не нужно оформлять визу. Достаточно иметь заграничный паспорт. Находиться в стране можно неограниченное количество времени. Однако в течение 15 дней туристам необходимо зарегистрироваться по месту пребывания. В гостиницах это делают бесплатно на весь срок пребывания в отеле. Если вы планируете снимать жилье, можно попросить об этом вашего арендодателя. Если вовремя не зарегистрироваться, при выезде вас принудят оплатить штраф. По прилете от всех путешественников также требуется заполнить миграционную карту. А, вот, результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации предоставлять уже не нужно.

Если вы хотите остаться в Узбекистане больше, чем на 30 дней, надо оплатить туристический сбор. Он зависит от того, где вы останавливаетесь и на сколько дней. Максимальная сумма – 241 рубль за сутки. В гостиницах его берут либо сразу при въезде, либо при выезде постояльцев. Если вы планируете жить в частном секторе, оплатить сбор можно на сайте здесь. Сумма будет рассчитана автоматически.