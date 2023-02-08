«Грузины довольно быстро, будто цунами, сметают личные границы и дистанции. Тут совершенно нормально (если человек не старше) обращаться к незнакомцу на ты, — отметил россиянин. — Также представительницы прекрасного пола, даже если они заняты, должны быть готовы к обилию комплиментов в свой адрес. Это тоже совершенно нормально, хотя, может, для нашего менталитета и дико».