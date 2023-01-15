Три удивительных места, которые стоит посетить в Грузии

Отдых в Грузии запомнится надолго, особенно если знать о самых интересных местах. Природа, старинные крепости и храмы — вот чего здесь невероятно много. "Рамблер" выделил пять интересных мест.

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Мцхета

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Храм Светицховели был воздвигнут в честь Двенадцати Апостолов. Великое творение поражает своей масштабностью и оригинальностью рисунка. В кладке использован камень разных оттенков, а интерьер украшают фрески, иконы и расписанные колонны. По приданию, архитектору приказали отрубить руку, так как он смог превзойти своего учителя. Несмотря на то, что место уже давно стало туристическим, люди продолжают читать молитвы в храме.

Казбеги

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Одна из самых известных вершин Кавказских гор – гора Казбек высотой более 5000 м. На самом деле гора, покрытая вечными снегами и льдом, это потухший вулкан. Здесь расположено несколько храмов: Троицкая церковь и пещерный монастырь Бетлеми, а еще метеостанция. Правда, увидеть вершину Казбека можно только в первой половине дня, потом ее закрывают плотные облака. Удается это не каждому туристу, и если вам повезло, то удача точно будет сопутствовать вам.

Батуми

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