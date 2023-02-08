Россиянка отдохнула в отеле «только для взрослых» в Турции

«Я приехала в Alexia Resort & Spa 16+ зимой. В это время здесь отдыхали пожилые немцы. Развлечения были соответствующими: утренняя зарядка, дартс, петанк. А вот вечернее шоу меня удивило, — высказалась блогерша. — Гостей развлекала танцовщица: сначала она представила восточный танец сама, затем научила ему всех желающих, а далее девушка подошла к каждому столику и позволила каждому полюбоваться собой вблизи. В остальное время в отеле было спокойно».