Не только КНДР: где находится страна, в которой не рады туристам

Национальная идея королевства Бутан – это счастье его граждан. Ничего удивительного? Но ради достижения этого состояния правящая династия приняла ряд неожиданных решений. Зачем и как попасть в одну из самых закрытых стран мира, расскажет «Рамблер».

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Туристические поездки в Бутан стали возможны только 49 лет назад – и это при том, что само королевство существует с 1907 года. Количество выдаваемых виз тоже строго контролируется до сих пор. Сейчас Бутан могут посетить не более нескольких десятков тысяч путешественников в год и только в составе организованной тургруппы. Если на улице вас встретит полицейский, то он имеет право выяснить, кто вы, цель вашего приезда и местонахождение гида.

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В Бутане существует Комиссия по всеобщему народному счастью. Ее сотрудники регулярно проводят опрос среди населения с целью выяснить главное: «Счастливы ли вы?» Таким нехитрым способом в королевстве измеряют уровень жизни. Существует в Бутане и понятие «валового национального счастья»: оно подразумевает, что монарх и правительство поддерживают экономику на том уровне, который соответствует уникальной бутанской культуре. Она, кстати, основана на буддийских ценностях.

Именно поэтому здесь нет толп туристов, ярких неоновых вывесок, рассчитанных на привлечение путешественников-толстосумов. Это неинтересно местным гидам. Им важнее показать Бутан таким, каким они видят его сами.

Здесь кажется, будто время остановилось. Люди при этом живут в гармонии с собой и природой. Кстати, по закону, площадь Бутана всегда должна на 70% состоять из лесов. Бумагу производят только из больных деревьев. За экологическим благополучием региона тоже зорко следят. Например, практикуют раздельный сбор мусора. Всю неорганику продают на мусороперерабатывающие заводы Индии. Мясо не едят. Энергию добывают на гидроэлектростанциях. Ее же продают соседям.

В королевстве нет нищих, голода. Уровень преступности – один из самых низких в мире. Однако назвать страну с экономической точки зрения успешной невозможно. Опять же – по своей же воле бутанцы отказались от такого мощного источника доходов, как туристическая сфера.

Но не будем нагнетать. Если вы решите отправиться туристом в Бутан, вам не придется жить среди полей или в келье. В королевстве есть достойные отели для размещения путешественников – со спа-центрами, высокоскоростным интернетом и ресторанами. Но и стоимость путевки в такое закрытое и экзотическое место будет немаленькой. Кстати цены на туристические услуги контролируются государством. А оно позаботилось о том, чтобы назойливых туристов приезжало как можно меньше, а вот отдача была от них высокой.

Вот несколько советов тем, кто решился на поездку в Бутан: