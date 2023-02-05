Что такое дарк-туризм и чем он привлекает путешественников

Далеко не всем нравится пляжно-экскурсионный туризм. Некоторым путешественникам он кажется слишком банальным и скучным. Любители пощекотать нервы придумали по сути новое туристическое направление – дарк-туризм. Чем они занимаются во время отпуска, расскажет «Рамблер».

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Вас привлекает история, готика и мистика? Вы могли бы стать дарк-туристом. Такие путешественники занимаются поиском и посещением самых «несчастливых» мест на Земле. Например, связанных с колдовством, геноцидом, масштабными трагедиями, стихийными бедствиями, техногенными катастрофами или печально известными смертями. От Освенцима до Чернобыля, Геттисберга, места убийства Кеннеди и Мемориала 9/11 в Нью-Йорке – туристы делают погружение в худшие страницы человеческой истории частью своего отпуска, если не всей целью.

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То есть, «темный» в данном контексте понимается не буквально, а метафорически, как «темная глава истории».

Эксперты индустрии заявляют, что это явление имеет давнюю традицию, не связанную со страхом или чем-то сверхъестественным. Так Дж. Джон Леннон, профессор туризма Каледонского университета в Глазго (Шотландия), утверждает: дарк-туризм восходит к битве при Ватерлоо, когда люди специально съезжались на своих экипажах к месту сражения и наблюдали за происходящим.

Официальной статистики о том, сколько людей ежегодно занимаются этим странным видом туризма и растет ли их число, нет. На сегодняшний день известно о почти тысяче местах в 115 странах мира, которые интересуют мрачных путешественников. Не все направления дарк-туризма популярны. Некоторые из них могут быть совершенно малоизвестными.