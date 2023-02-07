5 невероятных традиций со всего мира, которые нам трудно понять

Традиции разных стран подчас вводят в ступор туристов, незнакомых с этими обычаями прежде. Подробнее о самых странных традициях – в материале "Рамблера".

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Громкое чавканье

Если в Росси громко чавкать неприлично, то в Японии, напротив, невежливо есть тихо и беззвучно. В этой стране принято считать: чем громче чавкает человек, тем вкуснее пища.

Деньги в выпечке

Жители Боливии запекают в пирогах монеты. Так они провожают старый год и встречают новый. Считается, что тот, кому попадется монета, будет удачлив весь год.

Судьба ребенка

Первый день рождения ребенка – большой праздник. В этот день малыш должен выбрать свою судьбу. Данный ритуал носит название Тольджанчхи. Перед ребенком кладут различные предметы и ждут, какой он выберет. Этот предмет и определит его будущее. Например, деньги сулят богатство, а книга ум.

Прыжки со стула

31 декабря прямо перед полуночью жители Дании встают на стулья, а затем прыгают с них под бой курантов. Считается, что тот, кто забудет это сделать, лишит себя удачи в новом году.

Длинные волосы