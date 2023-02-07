Россиянку смутили купающиеся на улицах Индии женщины

Российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и смутилась из-за купающихся на улицах женщин. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
Девушка поехала в Калькутту и удивилась тому, как индийцы не стесняются оголяться на улице и умываться. Они также стирают одежду в общественном колодце, где остальные в это же время купаются.
Ершова предположила, что в местных домах нет воды и даже слива, поэтому индийцы вынуждены выходить на улицы.
«В их кучке нет мужчин, только индианки. А то, что они делают это посреди улицы, и мимо все равно проходят мужчины и дети, — их это не беспокоит», — написала блогерша.