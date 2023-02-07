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4 часа назад

Россиянку смутили купающиеся на улицах Индии женщины

Lenta.ru

Российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и смутилась из-за купающихся на улицах женщин. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянку смутили купающиеся на улицах Индии женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка поехала в Калькутту и удивилась тому, как индийцы не стесняются оголяться на улице и умываться. Они также стирают одежду в общественном колодце, где остальные в это же время купаются.

Ершова предположила, что в местных домах нет воды и даже слива, поэтому индийцы вынуждены выходить на улицы.

«В их кучке нет мужчин, только индианки. А то, что они делают это посреди улицы, и мимо все равно проходят мужчины и дети, — их это не беспокоит», — написала блогерша.

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