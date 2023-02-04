5 достопримечательностей, которые скоро исчезнут из-за туристов

Туризм благотворно влияет на экономику стран – это факт. Вот только далеко не все путешественники представляют, какой непоправимый урон они могут нанести культурному наследию, прикоснуться к которому так мечтают. Какие места в обозримом будущем могут исчезнуть с лица Земли из-за туристов, читайте в статье «Рамблера».
В последнее время посещение египетских пирамид строго контролируется властями. В первую очередь из-за военного положения в стране. А во-вторых – таким образом государство пытается защитить уникальный объект древнего зодчества от некультурных туристов, которые пытаются залезть на пирамиды ради эффектных селфи, мусорят и тем самым разрушают это чудо света.
Разрушить пытаются и легендарный греческий Парфенон. Но греки придумали, как бороться с теми, кто пытается прихватить хотя бы кусочек памятника в качестве сувенира. В темное время суток на территорию Акрополя стали привозить искусственный мрамор – кусочками. Его продолжают красть неразборчивые и фанатичные туристы.
Растаскивают на фрагменты римский Колизей, так что он тоже находится под угрозой исчезновения. Так одна немецкая пенсионерка пыталась унести девятикилограммовую глыбу на память о посещении исторической арены. Женщина обливалась слезами, оправдывая свой поступок искренним восхищением от увиденного. Некоторые воришки действительно раскаиваются: так пара из США передала кусочек Колизея 25 лет спустя кражи властям Италии. Причина – угрызения совести.
Такое удивительное и великое строение, как Великая китайская стена, ежегодно (до пандемии конечно) подвергалось набегам… нет, не древних варваров, а современных вандалов. Они вырезают свои имена на ее камнях, пытаются отломить кусочек стены на память (и иногда успешно). Поэтому оборонительный рубеж обречен на разрушение.
Нередко вандализмом занимаются паломники. Так удивительная островная церковь Богоматери на рифе, находящаяся в Боко-Которском заливе, рано или поздно может превратиться в груду камней. Сюда часто привозят туристов. И некоторые из них пытаются украсть хотя бы камушек из этого намоленного места.