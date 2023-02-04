Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

5 достопримечательностей, которые скоро исчезнут из-за туристов

Мира Маркина

Туризм благотворно влияет на экономику стран – это факт. Вот только далеко не все путешественники представляют, какой непоправимый урон они могут нанести культурному наследию, прикоснуться к которому так мечтают. Какие места в обозримом будущем могут исчезнуть с лица Земли из-за туристов, читайте в статье «Рамблера».

5 достопримечательностей, которые скоро исчезнут из-за туристов
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Египетские пирамиды

Видео дня

В последнее время посещение египетских пирамид строго контролируется властями. В первую очередь из-за военного положения в стране. А во-вторых – таким образом государство пытается защитить уникальный объект древнего зодчества от некультурных туристов, которые пытаются залезть на пирамиды ради эффектных селфи, мусорят и тем самым разрушают это чудо света.

В какой стране можно найти гораздо больше пирамид, чем в Египте

Парфенон

Разрушить пытаются и легендарный греческий Парфенон. Но греки придумали, как бороться с теми, кто пытается прихватить хотя бы кусочек памятника в качестве сувенира. В темное время суток на территорию Акрополя стали привозить искусственный мрамор – кусочками. Его продолжают красть неразборчивые и фанатичные туристы.

Колизей

Растаскивают на фрагменты римский Колизей, так что он тоже находится под угрозой исчезновения. Так одна немецкая пенсионерка пыталась унести девятикилограммовую глыбу на память о посещении исторической арены. Женщина обливалась слезами, оправдывая свой поступок искренним восхищением от увиденного. Некоторые воришки действительно раскаиваются: так пара из США передала кусочек Колизея 25 лет спустя кражи властям Италии. Причина – угрызения совести.

Великая китайская стена

Такое удивительное и великое строение, как Великая китайская стена, ежегодно (до пандемии конечно) подвергалось набегам… нет, не древних варваров, а современных вандалов. Они вырезают свои имена на ее камнях, пытаются отломить кусочек стены на память (и иногда успешно). Поэтому оборонительный рубеж обречен на разрушение.

Церковь Богоматери на рифе

Нередко вандализмом занимаются паломники. Так удивительная островная церковь Богоматери на рифе, находящаяся в Боко-Которском заливе, рано или поздно может превратиться в груду камней. Сюда часто привозят туристов. И некоторые из них пытаются украсть хотя бы камушек из этого намоленного места.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители