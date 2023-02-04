5 достопримечательностей, которые скоро исчезнут из-за туристов

Туризм благотворно влияет на экономику стран – это факт. Вот только далеко не все путешественники представляют, какой непоправимый урон они могут нанести культурному наследию, прикоснуться к которому так мечтают. Какие места в обозримом будущем могут исчезнуть с лица Земли из-за туристов, читайте в статье «Рамблера».

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Египетские пирамиды

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В последнее время посещение египетских пирамид строго контролируется властями. В первую очередь из-за военного положения в стране. А во-вторых – таким образом государство пытается защитить уникальный объект древнего зодчества от некультурных туристов, которые пытаются залезть на пирамиды ради эффектных селфи, мусорят и тем самым разрушают это чудо света.

Парфенон

Разрушить пытаются и легендарный греческий Парфенон. Но греки придумали, как бороться с теми, кто пытается прихватить хотя бы кусочек памятника в качестве сувенира. В темное время суток на территорию Акрополя стали привозить искусственный мрамор – кусочками. Его продолжают красть неразборчивые и фанатичные туристы.

Колизей

Растаскивают на фрагменты римский Колизей, так что он тоже находится под угрозой исчезновения. Так одна немецкая пенсионерка пыталась унести девятикилограммовую глыбу на память о посещении исторической арены. Женщина обливалась слезами, оправдывая свой поступок искренним восхищением от увиденного. Некоторые воришки действительно раскаиваются: так пара из США передала кусочек Колизея 25 лет спустя кражи властям Италии. Причина – угрызения совести.

Великая китайская стена

Такое удивительное и великое строение, как Великая китайская стена, ежегодно (до пандемии конечно) подвергалось набегам… нет, не древних варваров, а современных вандалов. Они вырезают свои имена на ее камнях, пытаются отломить кусочек стены на память (и иногда успешно). Поэтому оборонительный рубеж обречен на разрушение.

Церковь Богоматери на рифе