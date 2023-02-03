4 странности японских отелей, которые поражают туристов

Япония удивляет европейских туристов на каждом шагу. В частности, путешественников поражают нюансы, с которыми приходится сталкиваться в японских отелях. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Унитазы

Во всех уборных отелях (как в общих, так и в номерах) высокотехнологичные унитазы. Их сиденья непременно с подогревом, кроме того, они оборудованы кнопками, чтобы помыться, поднять или опустить сиденье. Некоторые модели даже оснащены музыкой на случай, если вы не хотите смущать звуками из уборной попутчика.

Телефоны

В номерах японских отелях часто можно найти смартфоны. С их помощью клиенты могут звонить не только на ресепшн, но также на другие местные номера. Более того, постоялец может брать смартфон с собой на улицу на протяжении всего отдыха.

Юкаты

Вместо халатов даже в самых обыкновенных отелях посетителям нередко предлагают юкаты – легкое японское кимоно. Однако сами японцы носят юкаты не только после душа, но и летом в жаркую погоду.

Реканы