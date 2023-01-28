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2 часа назад

5 странностей Казахстана, которые поражают россиян

Мира Маркина

Россияне любят посещать Казахстан: в этой стране удивительная природа, невысокие цены и вкусная еда. А еще для поездки сюда не нужны ни виза, ни загранпаспорт.

5 странностей Казахстана, которые поражают россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Однако, как и в любой стране, в Казахстане есть вещи, которые крайне удивляют туристов. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Поедание конины

В Кахахстане конину можно часто встретить в меню ресторанов в разных вариациях: от стейков до бургеров. Также в супермаркетах продается колбаса из конины и другие продукты.

Погода

В Казахстане резко-континентальный климат, поэтому погода здесь может меняться стремительно. А еще, собираясь в Астану зимой, захватите побольше теплых вещей: эта столица считается самой холодной в мире после Улан-Батора.

Водители

Водители в Казахстане используют гудок машины крайне часто и не всегда в ситуациях, когда это необходимо. Поэтому в час-пик вы, вероятно, столкнетесь с большим шумом.

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов

Сервис

Даже в крупных городах Казахстана сервис далек от идеала. У многих компаний, предоставляющих услуги, нет сайтов –необходимо сразу обращаться в мессенджеры. Кроме того, здесь в порядке вещей отвечать клиентам голосовыми сообщениями.

Любопытство

Местные любят пообщаться с приезжими и порой проявляют к ним большое любопытство. Некоторые даже задают личные вопросы, на которые надеются получить ответы.

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