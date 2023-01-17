Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
44 минуты назад

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов

Мария Иглина

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Казахстана.

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, теперь иностранцы, въезжающие в азиатскую страну без визы, смогут легально находиться в республике 30 суток, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Также граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия), прибывающие в Казахстан, имеют право находиться в республике 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.

Россиянам раскрыли особенности оформления шенгена

В документе отмечается, что въезжать в страну и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.

Постановление вступит в силу через 10 дней после дня опубликования, с 27 января.

Ранее стали известны лучшие направления для поездок по России в 2023 году.

Новости путешествий,ЕАЭС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители