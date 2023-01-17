Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Казахстана.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, теперь иностранцы, въезжающие в азиатскую страну без визы, смогут легально находиться в республике 30 суток, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Также граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия), прибывающие в Казахстан, имеют право находиться в республике 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.

В документе отмечается, что въезжать в страну и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.

Постановление вступит в силу через 10 дней после дня опубликования, с 27 января.