Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

Туристическая тропа, от вида которой потеют ладони: видео

Диана Товсепова

Многие из нас испытывают страх, проезжая по горным серпантинам в путешествиях, например, на Кавказ. Но пытались ли вы когда-нибудь пройтись по туристической тропе, выбитой в скале на огромной высоте?

Видео с опасной прогулки по такой туристической тропе вызвало в соцсетях шквал ярких комментариев. Зрители пишут, что только от просмотра ролика у них вспотели ладони.

Оказалось, что этот невероятно опасный трек находится в Индии, на вершине Калавантин Дург в Западных Гатах, недалеко от форта Прабалгад в районе Райгад Махараштры. Расположенная на высоте 701 метр над уровнем моря, эта тропа не похожа ни на одну другую.

Легенда гласит, что самая опасная крепость в мире, была построена в честь королевы Калавантины, чьим именем названа эта вершина. Путь к крепости и обратно опасный, но безусловно, захватывающий.

Wikimedia Commons

Туристы, рискнувшие пройтись по тропе пройдут через пересеченную местность с узкими высеченными в скале ступенями, крутыми склонами и без какой-либо поддержки. Смотрите видео, чтобы самим взглянуть на невероятную туристическую прогулку, ради которой путешественники проделывают долгий путь.

Где находится «горе Китая» и зачем его ищут туристы

Ранее мы писали о том, где находится одно из самых жутких мест Индии.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители