Многие из нас испытывают страх, проезжая по горным серпантинам в путешествиях, например, на Кавказ. Но пытались ли вы когда-нибудь пройтись по туристической тропе, выбитой в скале на огромной высоте?

Видео с опасной прогулки по такой туристической тропе вызвало в соцсетях шквал ярких комментариев. Зрители пишут, что только от просмотра ролика у них вспотели ладони.

Оказалось, что этот невероятно опасный трек находится в Индии, на вершине Калавантин Дург в Западных Гатах, недалеко от форта Прабалгад в районе Райгад Махараштры. Расположенная на высоте 701 метр над уровнем моря, эта тропа не похожа ни на одну другую.

Легенда гласит, что самая опасная крепость в мире, была построена в честь королевы Калавантины, чьим именем названа эта вершина. Путь к крепости и обратно опасный, но безусловно, захватывающий.

Wikimedia Commons

Туристы, рискнувшие пройтись по тропе пройдут через пересеченную местность с узкими высеченными в скале ступенями, крутыми склонами и без какой-либо поддержки. Смотрите видео, чтобы самим взглянуть на невероятную туристическую прогулку, ради которой путешественники проделывают долгий путь.