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1 час назад

5 национальных приветствий, которые покажутся вам странными

Мира Маркина

Привычное нам «Здравствуйте» или «Привет» в качестве приветствия используют во многих странах мира. Но далеко не во всех. Сегодня «Рамблер» расскажет о пяти самых необычных приветствиях из разных уголков Земли, которые покажутся странными россиянам и европейцам.

5 национальных приветствий, которые покажутся вам странными
Фото: flickr.comflickr.com

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии при первой встрече мужчины чаще всего жмут друг другу руки. Если знакомство длительное, они могут похлопать друг друга по плечу (важно: правой рукой, так как левая считается «нечистой»), слегка прикоснувшись щеками или носами. Женщины-родственницы могут трижды поцеловаться – одним поцелуем в правую щеку и двумя в левую.

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Новая Зеландия

В племени маори есть обычай, схожий с традицией саудовцев. Приветствие аборигенов называется «хонги». Этот трогательный жест подразумевает, что при встрече люди осторожно прижимаются друг к другу лбами и носами.

Филиппины

На Филиппинах существует пиетет перед старшим поколением. Если местный житель здоровается с кем-то значительно старше себя, он берет его ладонь и прикладывает к своему лбу. Этот красивый жест носит название «мано по».

Конго

Не такими тактильными оказались жители Республики Конго. Здесь при встрече будто сторонятся полноценного контакта. И от того приветствие выглядит не менее удивительно: собеседники протягивают друг другу ладони и при этом дуют на них.

Тибет

На Тибете существует легенда о властителе, который обладал не только вопиющей жестокостью, но и… черным языком. Те, кто помнит об этом, нередко приветствуют друг друга, показывая язык. Тем самым тибетцы демонстрируют чистоту и доброту своих помыслов.

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