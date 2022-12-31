Почему вас могут не пустить в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия — страна с серьезными законами. Граждане России должны оформлять в эту страну электронную визу. Как правило, ее оформление занимает от 5 до 30 минут. Однако выдают ее не всем. О том, почему могут не пустить в Саудовскую Аравию — в материале “Рамблера”.

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Вы едете в запретный город

В Саудовской Аравии расположен город Мекка, который считается священным для мусульман. Сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы посетить крупнейшую в мире мечеть аль-Харам. Однако туристам въезд в Мекку запрещен, если они не придерживаются мусульманской религии. Если власти узнают, что вы — не мусульманин и собираетесь в Мекку, в Саудовскую Аравию вас не пустят.

У вас есть второе запрещенное гражданство

Въезд на территорию Саудовской Аравии запрещен людям с гражданством Катара. Это было сделано из-за неоднозначной политики Катара в регионе. Так в 1996 году Катар заявил о тесных связях с Израилем и даже открыл торговое представительство страны в своем регионе. Несмотря на то, что позднее его закрыли, Саудовская Аравия не простила этого стране. Подданным государства разрешается только паломничество в Мекку.

Также нельзя въезжать в Саудовскую Аравию гражданам Израиля из-за конфликта в регионе. Они также не могут быть транзитными пассажирами. Тем не менее, Саудовская Аравия заявила, что люди со штампами из загранпаспорта о въезде и выезде из Израиля могут пребывать на территорию страны.

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