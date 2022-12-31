Почему вас могут не пустить в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия — страна с серьезными законами. Граждане России должны оформлять в эту страну электронную визу. Как правило, ее оформление занимает от 5 до 30 минут. Однако выдают ее не всем. О том, почему могут не пустить в Саудовскую Аравию — в материале “Рамблера”.
В Саудовской Аравии расположен город Мекка, который считается священным для мусульман. Сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы посетить крупнейшую в мире мечеть аль-Харам. Однако туристам въезд в Мекку запрещен, если они не придерживаются мусульманской религии. Если власти узнают, что вы — не мусульманин и собираетесь в Мекку, в Саудовскую Аравию вас не пустят.
Въезд на территорию Саудовской Аравии запрещен людям с гражданством Катара. Это было сделано из-за неоднозначной политики Катара в регионе. Так в 1996 году Катар заявил о тесных связях с Израилем и даже открыл торговое представительство страны в своем регионе. Несмотря на то, что позднее его закрыли, Саудовская Аравия не простила этого стране. Подданным государства разрешается только паломничество в Мекку.
Также нельзя въезжать в Саудовскую Аравию гражданам Израиля из-за конфликта в регионе. Они также не могут быть транзитными пассажирами. Тем не менее, Саудовская Аравия заявила, что люди со штампами из загранпаспорта о въезде и выезде из Израиля могут пребывать на территорию страны.
Лицам, не достигшим 18 лет, и путешествующим в одиночку, визу в Саудовскую Аравию не дадут. Если ребенок прилетел без сопровождения в страну, ему также могут отказать во въезде. Это связано с визовой политикой страны — дети допускаются только в сопровождении родителей, несмотря на то, что страна была признана одной из самых безопасных в регионе.