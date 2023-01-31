«Такой жести хлебанули»:  россиянка о дискриминации в Турции

«Практически на 100 процентов отель заселен немцами, а весь персонал там разговаривает на двух языках: турецком и немецком. Когда друзья пришли на ресепшен заселяться, то им сказали, что та цена, по которой они забронировали отель, — это цена "не для русских, а для немецких туристов"», — пожаловалась блогерша.