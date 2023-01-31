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3 часа назад

«Такой жести хлебанули»:  россиянка о дискриминации в Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша рассказала о дискриминации соотечественников в Турции и описала отдых друзей в стране фразой «такой жести хлебанули». Об этом она написала в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

«Такой жести хлебанули»: россиянка о дискриминации в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка уточнила, что вместе с друзьями они планировали на несколько дней заселиться в пятизвездочный отель Side Crown Palace в Сиде по «супер выгодной цене».

«Одна ночь и два полноценных дня на нашу семью из двух взрослых и ребенка стоят всего 3000 рублей. А тут тебе "все включено", сауна, хамам и все такое, — рассказала автор блога. — Однако можете смело добавлять отель в свой черный список. Русских там не ждут».

По словам отечественной туристки, она с семьей должна была приехать на сутки позже, чем друзья, отправившиеся в отель ранее, чтобы «разведать обстановку». Как оказалось, гостиница ориентирована на отдыхающих из Европы, приехавших зимовать в Турцию.

«Практически на 100 процентов отель заселен немцами, а весь персонал там разговаривает на двух языках: турецком и немецком. Когда друзья пришли на ресепшен заселяться, то им сказали, что та цена, по которой они забронировали отель, — это цена "не для русских, а для немецких туристов"», — пожаловалась блогерша.

В какие места так и тянет отчаянных туристов

На просьбу пояснить причину разной для отдыхающих цены сотрудники отеля лишь потребовали у россиян доплатить 80 евро (5,5 тысячи рублей).

«Никакие аргументы вообще не принимали, вели себя по-хамски. Просто сказали, доплачивайте или уезжайте, вы нам тут особо не нужны, — высказалась девушка. — Друзья были в шоке. Говорят, еще ни разу в жизни у них не было такого жесткого приема в отеле».

В итоге автор публикации решила не ехать в Side Crown Palace, чтобы не портить себе настроение.

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