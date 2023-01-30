Стамбул на февральские праздники: стоит ли ехать в Турцию

Если вам кажется, что февраль — не время для путешествий, то стоит пересмотреть свое мнение. Одно из популярных направлений для поездок на короткий срок — Турция. Для россиян спланировать отпуск в Турции сейчас совсем не сложно - есть прямые рейсы из России, а визы и лишние справки не требуются. Февральские праздники станут прекрасным поводом для поездки в чарующий Стамбул. "Рамблер" расскажет о том, как интересно провести праздничные дни в древнем городе.

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Февраль по-прежнему остается холодным месяцем по турецким меркам. И хотя вы столкнетесь с низкими температурами, вы можете быть уверены, что снега в городе не так много, и температура в Стамбуле редко опускается ниже нуля. По статистике осадков здесь будет меньше, чем в январе.

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Городская жизнь и погода

Поскольку в Стамбуле февраль — холодный зимний месяц, мы рекомендуем вам наслаждаться закрытыми местами, такими как музеи, дворцы, выставки, художественные центры, концертные залы и т. д. Мы рекомендуем вам взять с собой зимнее пальто и зонт, чтобы чувствовать себя комфортно в поездке.

Дни в феврале короче, чем летом и солнце садится около 18:00.

Средняя максимальная температура: 8°C – Средняя максимальная температура: 3°C.

Невозможно перечислить все достопримечательности Стамбула, но в путешествии определенно стоит посетить самые знаковые места.

Собор Святой Софии

Если бы у вас был всего один день в Стамбуле , первой остановкой был бы всемирно известный музей Святой Софии .

Церковь, построенная в 325 году, объявлена одним из величайших архитектурных произведений мира и признанная восьмым чудом света.

Дворец-музей Топкапы

В феврале в Стамбуле стоит обязательно полюбоваться дворцом- музеем Топкапы и его знаменитым гаремом , а также подробно рассмотреть комнаты, сады, галереи, коллекции и украшения прошлого и настоящего.

Это великолепный восточный дворец и одно из величайших архитектурных произведений в мире. Когда-то резиденция османских султанов, дворец является из самых богатых музеев в мире .

В нем хранятся лучшие образцы печатей, книжных переплетов, ювелирных изделий и шкатулок, а также лучшая коллекция китайского фарфора в мире.

Гранд базар

Гранд-базар (Kapali Carsi) — это приключение в мир восточного шоппинга, которое вы не захотите пропустить. Это крытый рынок, площадью 47 тыс. квадратных метров, которому более 550 лет, а также один из крупнейших и старейших крытых рынков в мире. На нескольких крытых улицах работает более 4000 торговцев, продающих свои товары и сувениры.

Вы можете найти здесь все, что угодно, от тончайших шелковых шалей и шарфов с традиционными узорами до антиквариата, изделий из кожи, керамики, знаменитых ковров, специй, красивых изделий ручной работы, золота и ювелирных изделий.

Дворец Долмабахче

Wikimedia Commons

Один из самых великолепных дворцов, расположенный на берегу Босфора в Бешикташе. Вид на здание дворца захватывает дух, а на фоне знаменитых белых ворот, уходящих в море, вы просто не сможете не сфотографироваться. Дворец вмещает более 50 000 предметов в сотнях комнат. Интерьер дворца отражает величие эпохи и выполнен в стиле роскошных европейских дворцов.

Турецкая баня (хаммам)

Это будет одно из самых приятных впечатлений во время вашего визита в Стамбул. В турецкой бане, также называемой хаммам, вы можете насладиться аутентичным опытом, расслабить мышцы, отдохнуть в паровой бане, освежить свое тело.

Улица Истикляль

Улица Истикляль , пожалуй, самая известная улица и развлекательный район города. Это длинная красочная пешеходная улица со всевозможными магазинами, ресторанами, кафе и уличными представлениями.

Здесь вы сможете посетить фантастический музей восковых фигур мадам Тюссо, удивительную церковь Святого Антония Падуанского и музей Пера.

Клубы и кафе

Ночная жизнь в Стамбуле оживилась в последние годы, и все местные жители скажут вам, что город очень активно живет в вечернее время.

Стамбул может похвастаться многочисленными ресторанами и кафе на крышах, музыкальными клубами , барами или пабами , аутентичными кафе, ночными клубами, концертными площадками и ресторанами с видом.