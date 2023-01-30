3 фальшивые достопримечательности мира

Сложно представить, что достопримечательности и памятники могут не иметь под собой реальную основу. Однако существуют места, которые стали популярны благодаря выдуманным событиям и персонажам. О трех таких локациях расскажет “Рамблер”.

Замок Бран

Также известный, как замок Дракулы. В поместье в самом деле провел одну ночь Влад Басараб (он же Цепеш, он же Пронзатель), ставший прообразом для героя произведения Брэма Стокера “Дракула”. Вероятно, автор, не побывав в Румынии, описал Бран как пристанище великого вампира. Однако аристократ не жил там. Его настоящим замком был Поенарь, расположенный над рекой Арджеш. Тем не менее фанаты произведения верят в события этой страшной сказки и с удовольствием посещают ненастоящее поместье несуществующего Дракулы.

Балкон Джульетты

Место, которое очень многие влюбленные хотят посетить. Однако, мало кто берет во внимание, что события трагедии Шекспира – выдумка. Интересно, что во времена написания произведения балконов не существовало, они впервые появились в экранизациях. На самом деле Джульетта слушала речи Ромео, стоя у окна. На территории достопримечательности также стоит статуя Джульетты, и считается, что если к ней прикоснуться, то в любви обязательно начнет везти.

Музей Шерлока Холмса