3 фальшивые достопримечательности мира

Сложно представить, что достопримечательности и памятники могут не иметь под собой реальную основу. Однако существуют места, которые стали популярны благодаря выдуманным событиям и персонажам. О трех таких локациях расскажет “Рамблер”.
Также известный, как замок Дракулы. В поместье в самом деле провел одну ночь Влад Басараб (он же Цепеш, он же Пронзатель), ставший прообразом для героя произведения Брэма Стокера “Дракула”. Вероятно, автор, не побывав в Румынии, описал Бран как пристанище великого вампира. Однако аристократ не жил там. Его настоящим замком был Поенарь, расположенный над рекой Арджеш. Тем не менее фанаты произведения верят в события этой страшной сказки и с удовольствием посещают ненастоящее поместье несуществующего Дракулы.
Место, которое очень многие влюбленные хотят посетить. Однако, мало кто берет во внимание, что события трагедии Шекспира – выдумка. Интересно, что во времена написания произведения балконов не существовало, они впервые появились в экранизациях. На самом деле Джульетта слушала речи Ромео, стоя у окна. На территории достопримечательности также стоит статуя Джульетты, и считается, что если к ней прикоснуться, то в любви обязательно начнет везти.
Культовый персонаж, которого любят по сей день. По произведению снято несколько фильмов и сериалов. А Василий Ливанов в роли сыщика был признан бывшей королевой Англии самым каноничным. Музей Шерлока Холмса находится в Лондоне и собирает толпы поклонников. Персонажа Артура Конана Дойля, так же как и Дракулы, Ромео и Джульетты не существует на самом деле. Ничего из того, что находится в музее не могло принадлежать несуществующему человеку. Но поклонников произведения это не смущает.