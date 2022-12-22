Туристические места, куда не пускают обычных людей

В мире существует масса туристических мест, которые привлекают к себе повышенное внимание. Дело в том, что не везде в мире можно попасть обычным людям. Для этого нужно принадлежать к определенной группе людей. О том, в какие туристические места пускают не всех, — в материале “Рамблера”.

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Остров Ниихау, США

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Остров Ниихау расположен в архипелаге Гавайских островов и является самым маленьким по населенности островом. Дело в том, что туда не пускают никого и исключением может быть только маленькая группа людей. В 1864 году остров купила женщина по имени Элизабет Синклер, тогда там проживали лишь аборигены. В 1915 году внук женщины закрыл остров для посетителей и теперь въезд на него запрещен. Внук опасался, что люди могут принести на остров инфекции, а технологии разрушат жизнь местных жителей. Там нет дорог, сотовой связи, интернета, а, по данным на 2009 год, на острове проживает всего 130 человек.

Тем не менее, с острова можно выезжать и возвращаться жителям. Также они могут выписать приглашение своим родственникам, и тогда их пустят на остров.

Мекка, Саудовская Аравия

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Несмотря на то, что Саудовская Аравия открыта для туристов, один город страны все-таки остается закрытым. Речь идет о Мекке — это паломнический город, куда стекаются мусульмане со всего мира. Немусульманам въезд в Мекку запрещен. Там расположена главная мечеть, а также Мекка считается священным городом из-за того, что там родился пророк Мухаммед.

Кеймада-Гранди (Змеиный остров), Бразилия

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