На что чаще всего жалуются российские туристы в Турции

Для многих Турция кажется идеальной страной для отдыха: тут дешево, хороший сервис и климат летом позволяет вдоволь отдохнуть. Сюда приезжают преимущественно семьи, которые путешествуют летом из-за каникул. Однако не всегда отдых в Турции проходит гладко. Кроме того, у отдыха в этой стране есть свои минусы для россиян, которые стоит брать во внимание. О них — в материале “Рамблера”.

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Большое количество людей на курортах

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Турция популярна для отдыха не только у россиян, поэтому в туристический сезон сюда приезжают путешественники со всего мира. Большинство отелей в Турции большие и рассчитаны на количество от 100 до 300 человек. И если вы выбираете гостиницу средней ценовой категории, то будьте готовы к наплыву туристов.

Чаще всего россияне жалуются на очереди в ресторан на завтрак, обед и ужин, а также на отсутствие свободных мест на лежаках. Кроме того, большое количество людей провоцирует много шума. Если вы хотите спокойный отдых, то лучше выбирать непопулярные курорты или переплачивать за отель.

Жара в пик сезона

Если у вас нет проблем со здоровьем, то вы можете себе позволить отдых в Турции в пик сезона. Как правило, самое жаркое время начинается в середине июля и заканчивается только в конце августа. Температура в это время варьируется от +35 до +38. Не каждый выдержит такие высокие температуры.

Решение у этого неудобства простое: путешествовать в Турцию в другие месяцы, когда там нет такой серьезной жары. Например, приезжать в начале июня или в конце августа — тогда температура будет комфортной для отдыха.

Времяпрепровождение только в отеле

Отдых в Турции организован так, что его можно проводить только на территории отеля, изредка выбираясь на экскурсии с гидом в популярные туристические места. Те, кто ожидают от местных курортов активного отдыха, жалеют о потраченных деньгах. Однако даже если вы живете в отеле, который находится далеко от достопримечательностей, можно добраться до более крупных городов самостоятельно.