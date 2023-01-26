Мнения: стоит ли ехать в Саудовскую Аравию

Большинство туристов, приезжающих в Саудовскую Аравию, паломники. Так как в этой стране находится священный мусульманский город Мекка, то туда действительно прибывают для посещения этого уникального места. Однако в Саудовской Аравии есть масса культурных и исторических достопримечательностей, которые стоят внимания нерелигиозных туристов. О том, что говорят опытные путешественники о Саудовской Аравии — в материале “Рамблера”.

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Прежде всего те, кто был в этой стране, говорят, что планировать путешествие надо в определенные даты. Дело в том, что не стоит приезжать с туристическими целями в страну в праздничные дни для мусульман и лучше избежать приезда в Рамадан, так как именно в это время в Саудовской Аравии довольно много религиозных паломников.

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Существует еще одно предостережение для туристов. Многие думают, что Саудовская Аравия — страна с суровыми мусульманскими нравами, поэтому к туристам там относятся недоброжелательно. На самом деле, страна действительно корректирует свое законодательство в соответствии с шариатом, здесь права женщин ограничены. В некоторых случаях это касается и туристок. Так, женщинам не стоит гулять по городу в открытой одежде.

“Вариант прогулки девушки в шортах и футболке категорически исключен, хотя, конечно, к иностранцам не докапываются так, как к местным, поэтому необязательно закутываться в абайю (женская черная накидка) и укрывать лицо в хиджаб” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также в Саудовской Аравии есть проблемы с доступом к алкоголю, и это — еще одна особенность страны, которую отмечают туристы. Даже если вам удалось приобрести спиртное в специализированных магазинах и получить разрешение в МВД, употребить его на улице вы не сможете. Алкоголь можно пить исключительно в номере своего отеля. Также не стоит появляться на улице в состоянии опьянения.

Есть еще один минус отдыха в Саудовской Аравии. Дело в том, что на протяжении многих лет она была рассчитана исключительно на туристов из мусульманских стран — до 2019 года получить визу в эту страну было очень тяжело. С тех пор сфера туризма не перестроилась под англоязычных иностранцев. Поэтому у некоторых людей возникают сложности с посещением некоторых туристических мест.

“На купленном на официальном сайте билете было написано, что попасть в Хегру можно лишь воспользовавшись специальным трансфером, который отходил из центра Аль-Улы. Между тем, в итоге оказалось, что совершенно спокойно можно было доехать туда на своей машине, оставив ее на парковке”