Страны, в которых вы можете оказаться в одной постели с ящерицей

В некоторых экзотических странах есть одна особенность и заключается она в том, что туристы соседствуют с совершенно разной живностью, обитающей на природе. Речь идет о гекконах, пауках, змеях, а также о крупных насекомых. И для многих туристических направлений просыпаться в одной кровати с ящерицей — норма. О том, куда не стоит ехать людям, которые боятся животных, — в материале “Рамблера”.

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Бали, Индонезия

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Чаще всего туристы, приезжающие на Бали, останавливаются в виллах. Как правило, она представляет собой мини-отель из 4-6 номеров. Так как на острове практически нет отелей, виллы расположены в самых разных районах. Они малоэтажные и несильно защищены от живности, обитающей на острове, а там ее действительно много. В отзывах туристов об острове можно найти действительно много подтверждений тому, как их соседями становились гекконы, змеи или крупные насекомые. Тем не менее, большинство обитающих на Бали животных для человека безопасны.

Паттайя, Таиланд

Один из самых популярных курортов Таиланда оказался привлекателен не только для туристов, но и для небольшой живности. Несмотря на то, что инфраструктура во многих городах страны развита хорошо, на курортах расположены исключительно отели, окруженные природой. Это приносит свои плоды: все чаще появляются новости о том, что разные животные появляются в номерах отелей. Например, туристы находили геккона в унитазе, который скрылся в трубах. Тем, кто живет на первом этаже, нужно быть аккуратнее — при открытом балконе в номера заползают змеи. Также можно встретить пауков и насекомых всех форм и размеров.

Нячанг, Вьетнам

Еще один курорт в Азии, популярный у российских туристов. Там тоже можно встретить обитателей дикой природы в отелях. Больше всего во Вьетнаме гекконов. Однако убивать и прогонять их нельзя — если местный житель увидит, что вы выгоняете геккона из дома, вам наверняка сделают замечание. Дело в том, что во Вьетнаме эти животные считаются предвестниками счастья и местные жители их почитают.

В номера также могут пробраться пауки, муравьи, комары и другая живность. Если вы хотите обезопасить себя от насекомых, то лучше не оставлять еду в номере на открытом воздухе. Складывайте все в холодильник или шкафы, и тогда вы избежите встречи с муравьями и прочими неприятными соседями.